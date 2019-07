Lágrimas de la familia Puasón refrescan otra promoción millonaria de la DPL

Puasón, el centro

Puasón, cuyo bono de US$5 millones el pasado martes fue el segundo más alto rubricado en la historia por un joven de 16 años, siguió la actividad por videoconferencia desde Arizona, donde los Atléticos les realizan las pruebas físicas.

Pero su testimonio, contado por su padre Rosendo, acompañado en el pódium por madre y hermanos, fue el que más tocó las fibras. El progenitor del versátil prospecto confesó que las dificultades económicas que enfrentó mientras levantaba a sus cuatro hijos lo ahogaban al punto que en una ocasión consideró de forma seria el suicidio.

“Era demasiado bueno en su edad, por eso hubo que hacer una investigación profunda”, dijo JD Ozuna, su entrenador. “Mentalmente es demasiado maduro, el niño es un líder. Me quedo sin palabras”.

En 2017, la MLB descubrió que había un preacuerdo entre Puasón y los Bravos, lo anuló y prohibió al equipo de firmarlo, un episodio que estremeció al entorno del atleta.

“En vez de yo darle ánimo a él, él me lo dio a mi. ‘Mi paí, tranquilo, yo voy a mí, y si usted está así va a hacer que yo baje. Apueste a mí, yo voy a mí’, me dijo y ahí me di cuenta de que estaba ante un fenómeno, porque fue algo que en ese momento me ayudó”, dijo Ozuna.

Fue entonces cuando Ozuna decidió buscar ayuda en Cabrera y la DPL, decisión que define como fundamental para ayudarlo a sortear el problema.