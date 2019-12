Lanzador Michael Pineda firmó con los Mellizos de Minnesota

El abridor dominicano Michael Pineda y los Mellizos de Minnesota acordaron el jueves un contrato de 20 millones de dólares por dos campañas, debido al interés del equipo para conservar al lanzador derecho que continúa suspendido por haber utilizado un diurético prohibido, según una persona cercana a las negociaciones.

La fuente hizo sus declaraciones a The Associated Press a condición del anonimato porque el acuerdo no estaba anunciado y quedaba sujeto a que todo saliera bien en el examen físico.

Pineda reunió con los Mellizos foja de 11-5 con promedio de carreras limpias admitidas de 4.01 en 26 aperturas en 2019, su primera campaña con el equipo, antes de que el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) anunciara el 7 de septiembre que lo suspendía 60 partidos porque le detectaron hidroclorotiazida, que sirve para bajar peso y controlar la presión sanguínea. La MLB ha prohibido su uso porque puede encubrir la presencia de esteroides.