$!Las Águilas irán México en avión junto a 200 personas

Quilvio Hernández, presidente de las Águilas Cibaeñas, indicó que 58 puestos corresponden al conjunto, campeones de la pelota invernal en la campaña 2020-21, al vencer a los Gigantes del Cibao 4-3, en la serie final que los enfrentó al mejor de siete partidos.

Hernández afirmó que en el vuelo también van los directivos de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y sus invitados.

En lo particular y refiriéndose a su reciente padecimiento del coronavirus, indico: “Ayer me hice una nueva prueba COVID-19 y estoy esperando los resultados para poder acompañar al equipo en el viaje el sábado. De lo contrario, será esperar el negativo e irme más adelante o ver lo que pasa. Pero me siento bien, no tengo síntomas y todo está en orden”.