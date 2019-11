Las Estrellas olvidaron la casilla de las derrotas

Las Estrellas Orientales olvidaron la casilla de la derrota y completaron seis victorias seguidas; les han ganado los últimos cuatro juegos a los leones del Escogido y empataron la serie particular con los del lado derecho del Estadio Quisqueya-Juan Marichal, en la pelota invernal dominicana donde se compite por la Copa BHD-León y se reconoce in memoriam al ex vicepresidente Carlos Morales Troncoso, de la República Dominicana.

Los Gigantes pararon en ocho su racha de victorias; se impusieron a los Toros del Este y los Tigres del Licey vencieron a las Águilas Cibaeñas para empatar en la tercera posición del standing.