$!Las Estrellas se imponen al Escogido en el Tetelo Vargas

Las Estrellas derrotaron al Escogido en uno de esos partidos de sables, que se definen por pulgadas. Los verdes, sin un abridor que trabajara largo o un relevista con más de dos entradas, se las ingeniaron para dejar en una vuelta a los rojos e imponerse 2-1.

Domingo Leyba bateó un imparable que empujó una carrera y en la jugada se aprovechó un error en recepción para que entrara la segunda, lo suficiente para los orientales evitar alejarse más en la última plaza que ocupan.

Los petromacorisanos tuvieron menos oportunidades, pero capitalizaron mejor. Se fueron de 4-1 con hombres en posición de anotar y dejaron dos hombres en bases. En cambio, los rojos se fueron de 6-0 con corredores en segunda y tercera y dejaron a 10 compañeros en espera de anotar.

Domingo Robles abrió por los paquidermos, pero solo estuvo 2.2 entradas. Luego pasaron por el montículo Edgar García (0.1 tercio), Domingo Acevedo (2 entradas), Raffi Vizcaíno (1), Waner Madrigal (1), Matt Pobereyko (0.2) y Wirfin Obispo (1.1)

Los escarlatas fabricaron una vuelta en el tercer episodio cuando llenaron las almohadillas producto de par de boletos y un sencillo contra Robles, quien fue sustituido por Edgar García, que de inmediato otorgó transferencia a Gregory Polanco, provocando que Julio E. Rodríguez anotara desde la antesala.

Pero los locales dieron vuelta a la pizarra en el sexto. Cristian Santana y Jeremy Peña pegaron de hit frente a Romero, que fue sustituido por Tai Tiedemann. El estadounidense fue recibido con un sencillo al jardín derecho por parte de Leyba, batazo que remolcó a Peña desde la intermedia, en una jugada donde también anotó desde la inicial Santana por error del receptor Julio E. Rodríguez, que perdió la pelota tras el disparo del jardinero Julio Y. Rodríguez.

En el octavo, el Escogido colocó corredores en segunda y tercera con un out, pero no pudo capitalizar, cayendo así por primera vez ante los paquidermos esta temporada. Con un out, Joe Dunand pegó hit y Gregory Polanco recibió boleto y avanzaron con lanzamiento descontrolado. Pero Julio E. Rodríguez falló con elevado al central, entró a lanzar Obispo, quien ponchó a Estevan Florial para acabar con el peligro.

Ganó Raffi Vizcaíno (1-0), perdió Enny Romero (0-1), quien trabajó 5.1 entradas de cinco hits, y salvó Obispo (3), quien actuó en un inning y un tercio en blanco.

Tras el encuentro, los Leones colocan su marca en 7-7 y los petromacorisanos en 4-5.

Por los verdes, Peña bateó de 4-2, con una anotada, y Leyba, de 3-2, con una empujada. Por los melenudos, Joe Dunand se fue de 3-2, con una base por bolas, y Julio E. Rodríguez, de 3-1, con una anotada.

Este martes, los escarlatas recibirán a las Estrellas en el estadio Quisqueya de la capital a las 7:00 de la noche.