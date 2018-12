$!Las Estrellas sufren para ganar su primer partido de la semifinal; jonrón clave de Tatis Jr.

SANTO DOMINGO. Un jonrón solitario de Fernando Tatis Jr. ante Fernando Rodney en el décimo primer episodio y otra vuelta más en esa entrada, le dieron la primera victoria de la semifinal a las Estrellas Orientales (1-1), aunque forma agotadora, al vencer a los Leones del Escogido (0-2) cuatro carreras por dos en el Estadio Quisqueya.

Los dos equipos se mantuvieron al ataque en las primeras dos entradas al quedar igualados 2-2 en ese espacio y de ahí en adelante hubo que esperar nueve episodios más para ver carreras.

Lo que comenzó como un partido de ofensiva, se tornó temprano en uno de pitcheo. Al final, cedieron los escarlatas, que pierden por segunda noche corrida.

Máximo Nelson (1-0), que ganó el partido, lanzó dos tercios de entradas en un décimo episodio determinante en el que los Leones fueron incapaces de anotar con solo un out y las bases llenas. Jumbo Díaz (1) tuvo un relevo agónico en el cierre del episodio 11, pero se llevó el salvamente. Perdió Fernando Rodney (0-1) quien no sacó un out en la parte de arriba del décimo primer acto y toleró las dos vueltas orientales.

Las Estrellas comenzaron con una en el inicio del juego. Aneury Tavárez recibió boleto de Josh Lowey y robó la segunda. Fernando Tatis Jr. fue ponchado y José Miguel Fernández disparó sencillo al prado derecho para impulsar a Tavárez.

Los Leones respondieron con dos ante Mitch Talbot, que vinieron después de dos outs. Diego Goris conectó sencillo al prado derecho y anotó por triple de Franchy Cordero por la misma zona. Tommy Phan siguió con doble por el jardín de la izquierda que empujó a Cordero y así los rojos se fueron 2-0.

Las Estrellas igualaron en la parte de arriba cuando Francisco Mejía abrió con doble al jardín izquierdo. Ángelo Mora falló con rodado por el short, Mejía se movió a tercera y Abiatal Avelino lo remolcó para igualar el partido 2-2.

De ahí en adelante fue en el sexto cuando se volvió a conectar un indiscutible, un sencillo de Cordero, pero sin novedad para los Leones.

Las Estrellas amenazaron en el octavo con corredores en tercera y segunda y un out, pero José Rafael de Paula ponchó a Junior Lake y Edward Paredes dominó de tercera a primera a Fernández.

En el episodio número 11 las Estrellas fabricaron sus dos vueltas ante Fernando Rodney, quien ante su primer bateador, Fernando Tatis Jr. le permitió un jonrón que puso el juego 3-2. Junior Lake fue boleado y luego robó la segunda. José Miguel Fernández conectó rodado por el lanzador y llegó a segunda por error del inicialista Goris, quien no pudo retener el disparo de Rodney, lo que aprovechó Lake para anotar y poner el juego 4-2. Paul Voelker entró a lanzar por Rodney. Alfredo Reyes vino a correr por Fernández. Frank Schwindel falló de short a primera y Reyes se fue a tercera. Voelker finalmente sacó los dos últimos dos outs para cerrar el episodio.

En el noveno, Ryan Court fue boleado por Jordan Harrison y Robelys Reyes entró a correr por él. Luis Valenzuela se sacrificó y Reyes se fue a segunda. Máximo Nelson entró a lanzar por Harrison y Nelson cometió un “balk” que permitió a Reyes avanzar a tercera. Goris fue golpeado. Y Nelson boleó intencionalmente a Cordero para llenar las bases. Nelson dominó a Tommy Pham con elevado a segunda y a Phillip Evans con otro elevado al shortstop.

En el episodio 11, Jumbo Díaz boleó a Miguel Gómez, luego ponchó sucesivamente a Wilkin Castillo, tirándole, y a César Puello cantado. Dean Anna dio sencillo al prado derecho, pero dominó a Luis Valenzuela con elevado al prado izquierdo.