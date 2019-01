$!Las Estrellas superan el muro de Raúl Valdés y se ponen 3-1 en la final

Noveno de infarto

Después de Giménez fallar con rodado al torpedero, Lake sacó rodado por el campo corto y llegó a salvo a primera en una jugada que requirió de la revisión de la jugada. Luego se robó la intermedia, Héctor Sánchez falló con elevado al central y Lake trató de hacer el pisa y corre desde segunda, pero fue puesto out en home.

Los Toros fueron a batear el cierre y ahí el dramatismo trepó al cielo. Jumbo Díaz comenzó la entrada otorgando boleto a Alberto González, que fue sustituido por Franklin Rollin. Jorge Mateo entregó el primer out con toque, uno que también requirió la revisión para confirmar el out. Sosa bateó infield hit que Díaz no pudo manejar, luego se robó la intermedia y se colocaron hombres en segunda y tercera, con un out. Fue donde se creció el Jumbo, al ponchar a Pié y dominar a Reynaldo Rodríguez con elevado de foul atrapada por el inicialista Giménez y terminar el choque.