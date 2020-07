$!Las Grandes Ligas anuncian el calendario 2021

Major League Baseball dio a conocer el jueves 9 de julio su calendario para la temporada regular del 2020, la cual dará inicio con todos los 30 clubes de Grandes Ligas en acción el jueves 1ro de abril.

El 2021 marcará la cuarta temporada consecutiva en la cual todos los 30 equipos están programados para jugar en el Día Inaugural tradicional. El Día Inaugural del 2021 tendrá 10 duelos divisionales entre los 15 juegos además de tres juego de Interligas, incluyendo Rays vs. Marlins, Mellizos vs. Cerveceros y Gigantes vs. Marineros.

El calendario está publicado en las páginas de MLB.com.