$!Las Grandes Ligas desestima acusaciones contra Marineros de Seattle

La investigación independiente de las Grandes Ligas no encontró evidencias creíbles que sustenten las acusaciones de discriminación y trato desconsiderado por parte de personal administrativo de los Marineros de Seattle.

Los Marineros no quebrantaron “el código de conducta laboral, ni leyes aplicables contra la discriminación” durante el proceso de despido de Lorena Martín, dijo el miércoles las Grandes Ligas en un comunicado. Martín fue la directora de alto rendimiento del club durante una temporada, y fue despedida después de la temporada de 2018.

La investigación también concluyó que no hubo evidencias que respaldaran las acusaciones de Martín de que el gerente general Jerry Dipoto, el director de desarrollo de jugadores Andy McKay y el manager Scott Servais se refirieron a los peloteros latinoamericanos del equipo con términos insultantes. Los Marineros han negado estas acusaciones desde que Martín las hizo.

“Yo la contraté. Al final creemos que, creo, la justicia prevalecerá. Hay una investigación pendiente en la que no voy a inmiscuirme”, dijo Dipoto hace dos semanas, en su primer comentario público sobre las acusaciones. “He estado en esto durante 30 años, conozco a mucha gente en este deporte. No soy sexista ni racista. Las acusaciones presentadas no son ciertas. Creo que desaparecerán conforme esto transcurra. Solo puedo hablar por mí mismo. La responsabilidad por el desarrollo de este programa y la contratación de la doctora Martín para que venga aquí, es mía. Asumo toda esa responsabilidad”.

La pesquisa fue realizada por Epstein Becker Green, firma legal especializada en asuntos laborales y contractuales. Las Grandes Ligas dijo que los abogados de la firma entrevistaron a 17 testigos potenciales, incluyendo Martín.

Martín ha presentado una demanda por despido injustificado en contra del equipo. Grandes Ligas dijo que no haría más comentarios sobre la investigación debido a la querella pendiente.

Dipoto contrató a Martín con bombos y platillos de los Lakers de Los Ángeles. La primera acusación que hizo fue en noviembre, cuando publicó en las redes sociales que Dipoto, McKay y Servais habían dicho que los jugadores latinoamericanos son ”“holgazanes, tontos y estúpidos”.

Martín también dijo que hace mucho — quizás hasta ya casi un año — que se quejó ante los dueños del equipo John Stanton y Buck Ferguson y con el director ejecutivo Kevin Mather sobre el presunto tratamiento discriminatorio. Su demanda también indica que varios jugadores latinos se quejaron con ella de que se sienten excluidos y que Dipoto tomó medidas a mediados de la temporada el año pasado para socavar el progreso y estado mental del as venezolano Félix Hernández.