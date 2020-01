$!Las Grandes Ligas empiezan el 26 de marzo con jornada completa

Las Grandes Ligas anunciaron hoy los horarios de los juegos para su calendario de la temporada regular 2020, que comenzará con los 30 equipos viendo acción en el Día Inaugural el 26 de marzo. El Día Inaugural del 2020 está pautado para que sea la primera vez desde 1968 en la que cada una de las novenas de las Mayores dispute su primer encuentro de la campaña el mismo día.

ESPN proveerá cobertura del Día Inaugural, comenzando con el encuentro entre los vigentes ganadores de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, que visitarán a los Mets de Nueva York (1:10 p.m ), seguido por el duelo en el que los Dodgers de Los Ángeles recibirán a los Gigantes de San Francisco (4:10 p.m. ET/1:10 p.m) y cerrando con la acción entre los campeones de la Liga Americana en el 2019, los Astros de Houston, y los Angelinos de Los Ángeles (7:10 p.m./4:10 p.m).

El último día de la temporada regular 2020, que contará con 12 encuentros entre rivales de división, está pautado para el domingo 27 de septiembre. Por sexta temporada seguida, todos los juegos pautados para el día final de la campaña comenzarán a las 3:00 p.m., debido a que potencialmente habrá ramificaciones de la postemporada en juego.

Entre otras cosas para destacar de la temporada 2020, sobresale lo siguiente:

- El primer juego en Globe Life Field, el nuevo hogar de los Rangers de Texas, se disputará el martes 31 de marzo a las 4:05 p.m. 3:05 p.m. contra los Angelinos.

- En la revancha de la Serie Mundial del 2019, los Nacionales recibirán a los Astros durante tres juegos empezando el viernes 3 de julio a las 6:05 p.m.

- El Día Inaugural 2020 incluirá un duelo interligas entre los Rays de Tampa Bay y los Piratas de Pittsburgh en Tropicana Field (4:10 p.m)

- Luego de los históricos juegos disputados en Europa durante el 2019, MLB regresará al London Stadium para una serie de dos encuentros entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.

- Los Marlins de Miami recibirán a los Mets de Nueva York en la Serie de Puerto Rico, un tope de tres encuentros en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, comenzando el martes 28 de abril a las 7:10 p.m.

- En lo que serán los primeros juegos de temporada regular a disputarse en la Ciudad de México, los Diamondbacks de Arizona recibirán a los Padres de San Diego para una serie de dos duelos en el nuevo estadio Alfredo Harp Helú, comenzando el sábado 18 de abril a las 7:10 p.m. /4:10 p.m.

- “MLB at Field of Dreams” presentado por GEICO entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees el jueves 13 de agosto en Dyersville, Iowa a las 7:20 p.m. /6:20 p.m. on FOX. Será el primer encuentro de Grandes Ligas disputado en Iowa.

- El cuarto Clásico de Pequeñas Ligas será el domingo 23 de agosto, con los Orioles de Baltimore recibiendo a los Medias Rojas de Boston en el Historic Bowman Field en Williamsport, Pensilvania, sede de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (7:10 p.m ).

- El Juego de Estrellas 2020, presentado por Mastercard, se disputará en el Dodger Stadium de Los Ángeles y está pautado para el martes 14 de julio.