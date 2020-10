$!Las huellas que el mexicano Julio Urías dejó en la Serie Mundial

El mexicano Julio César Urías le puso el toque final a su histórica actuación en la postemporada 2020 de la mejor forma posible: Montado en la lomita y celebrando el ponche que le propinó al dominicano Willy Adames en el 9no inning para cerrar el Juego 6 de la Serie Mundial la noche del martes y darles a los Dodgers ese ansiado título que no conseguían desde 1988.

Después de casi duplicar su relevo perfecto de tres entradas contra los Bravos en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Urías es tan sólo el segundo serpentinero en la historia en cerrar dos juegos que le dieron series a su equipo en una misma postemporada lanzando dos entradas o más y no permitiendo que se le embasen corredores en ninguno de las dos presentaciones. Bruce Sutter lo hizo por los Cardenales en 1982.

“Es el out más importante de mi vida”, dijo Urías varios minutos después, arropado con una bandera de México, durante la rueda de prensa. “Es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un pitcheo que, como digo, lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición. Es para ellos, la afición de Los Ángeles. Yo lo dije, no se va a descansar hasta que lo logremos. Y gracias a Dios que lo logramos hoy”.