$!Las palabras de David Ortiz que sacaron lágrimas a Pedroia

Dustin Pedroia tiene fama de ser un pelotero duro, poco dado a doblarse. Pero el viernes por la noche se vio un lado más suave del ex segunda base de Boston.

Pedroia, poco más de cuatro meses después de anunciar su retiro de las Grandes Ligas, fue homenajeado en el Fenway Park antes del primer partido de la serie de los Medias Rojas contra los Yankees de Nueva York. Un puñado de excompañeros suyo estuvieron presentes para la ceremonia, mientras que otros entregaron mensajes de video.

Entre los que enviaron saludos a Pedroia por video se encontraba David Ortiz, quien no pudo asistir al evento luego de someterse a una cirugía de hernia a principios de este mes. Ortiz, como siempre, habló con el corazón como lo miraba una emocionada Pedroia.

“Solo para hacerte saber, hombre, que si hubiera un compañero de equipo con el que elegiría jugar el resto de mi carrera, ese habrías sido tú, hermano”, dijo Ortiz. “Ese habrías sido tú. Lo traes siempre. Todos los días traes algo a la mesa. Cuando comencé a jugar béisbol, todo lo que escuché a la gente hablar fue de “grandes, grandes, grandes”. Oh, tienes que ser grande para esto. Tienes que ser grande para eso‘. Contigo, aprendí una cosa: no se trata de tamaños, se trata de corazón, hombre, y tú tienes uno grande. Como compañero de equipo, como aficionado, no creo que se le pueda pedir a un jugador más de lo que nos diste. Lo diste todo. Dejaste todo en ese campo todos los días”.

“Yo diría esto: si hubiera un jugador al que pagaría por ver jugar, ese sería usted. ¿Porque sabes qué, sin embargo? Juegas sin miedo. Juegas con tu corazón. ¿Y sabes qué? Enseñas a los grandes que los pequeños pueden ser grandes en ese campo. Eso es todo lo que importa. Felicitaciones por tu jubilación, hermano. Te amo. Siempre estaré aquí para ti. Saluda a Kelli y a los niños. Y ya sabes, hombre, recuerda que no se trata de tamaño, se trata de corazón. Te quiero, chico“, concluyó el Big Papi.

Los tributos de los Medias Rojas a Pedroia no se limitarán a la noche del viernes. Durante la ceremonia se anunció que el tres veces campeón de la Serie Mundial será miembro del Salón de la Fama 2022 de la franquicia.