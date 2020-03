$!Las sietes luchas a seguir en el béisbol de Grandes Ligas

1) ¿Quiénes completarán la rotación de los Yankees?

Hay algo a favor de los Yankees: Tienen un montón de brazos jóvenes y talentosos compitiendo por los puestos que quedaron abiertos por las lesiones del dominicano de Luis Severino y James Paxton. El zurdo Jordan Montgomery, cuya recta está tocando las 94 millas por hora esta primavera, pareciera tener en sus manos el cuarto puesto después de perderse la mayor parte del 2018 y del 2019. El quinto puesto, entonces, será una batalla entre Michael King, el dominicano Deivi Garcia, el nicaragüense Jonathan Loaisiga y Clarke Schmidt.

2) ¿Será Carlson el jardinero central de los Cardenales?

A algunos equipos no les gusta hablar de sus mejores prospectos. Quizás no quieran presionar al muchacho. Quizás no quieran elevar de más las expectativas. Pero los Cardenales no son así. Empezaron los entrenamientos esperanzados de que su mejor promesa, Dylan Carlson, se gane su puesto en el roster, o que al menos los obligue a tomar una decisión difícil. Carlson tiene apenas 21 años y ha jugado sólo 18 encuentros en Triple-A, pero los Cardenales están convencidos de que puede aportar en el 2020. Claro, primero debe jugar mejor durante la pretemporada que Lane Thomas, Tyler O'Neill, Justin Williams y algunos otros.