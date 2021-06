Lázaro Blanco, el mejor lanzador del béisbol cubano, se queda en EEUU

Fue "una decisión que tomé estando en La Florida" y "no es que vaya a jugar béisbol" en Estados Unidos, declaró Blanco, de 35 años, al canal Telemundo 51 de Miami, según el fragmento de una entrevista difundido en la red social Facebook.

"Lo importante es que me siento bien con la decisión que he tomado y, bueno, es una nueva vida que voy a tomar en estos momentos", añadió Blanco, al admitir que si no puede jugar al béisbol se dedicará a "cualquier cosa".

En una escueta nota, publicada por JIT, órgano de prensa del Instituto Cubano de Deportes (Inder), la Federación Cubana de Béisbol (FCB) destacó que "Lázaro Blanco decidió permanecer en Estados Unidos incumpliendo su contrato con el equipo mexicano Saraperos del Saltillo".