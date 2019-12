Le lanzó el bate al pitcher tras este pelotazo de la “regla no escrita”

Yadiel Hernández, cubano que compite al premio de Jugador Más Valioso de la pelota mexicana, protagonizó un caliente incidente el jueves, que le ha ocasionado tres partidos de suspensión.

Naranjeros y Cañeros se fueron a los puños en el octavo capitulo y en par de ocasiones. El lanzador Daniel Duarte lanzó «sin intenciones» un pitcheo violento a las rodillas de Hernández, el desencadenante de la pelea.

Debido a la potencia del lanzamiento, el bateador de Naranjeros no se aguantó y lanzó el bate hacia el físico de Duarte, una arremetida que el mismo pudo esquivar. Sin embargo, el lanzador no se iba a quedar con ella y fue encima de Hernández para que posteriormente ambas bancas se vaciaran.

Posterior al primer asalto, Hernández y Duarte fueron expulsados, aunque tanto Naranjeros como Cañeros no pasaron a mayores. No obstante, se podía esperar la reacción del pitcheo frutero en contra de uno de los bateadores Cañeros no iba a ser amigable y efectivamente, no lo fue.

Antes de comenzar la segunda pelea, la misma provino de un cuadrangular conectado por Isaac Rodríguez al serpentinero Raúl Barrón. Como acto de venganza, el pelotazo intencional llegó.

Después de ello, los otros expulsados fueron precisamente Barrón y Julián León por Hermosillo mientras que por Los Mochis el perjudicado fue Leandro Castro. Hasta cinco pelotazos fueron propinados entre ambos bandos en esa penúltima entrada.

LMP anuncia sanciones a jugadores de Naranjeros y Cañeros tras bronca en Los Mochis

La Liga del Pacífico anunció las sanciones para los jugadores que participaron en los incidentes del segundo encuentro entre Hermosillo y Los Mochis.

Tras analizar el video de las acciones que se presentaron en el Estadio Emilio Ibarra, y consultando su reglamento interno, la LMP anunció las siguientes sanciones:

Yadiel Hernández (Naranjeros de Hermosillo) 4 juegos suspendido sin goce de sueldo (por haber lanzado un objeto “contundente”, un bat que pudo haber lesionado a algún jugador)

Julián León (Naranjeros de Hermosillo) 1 juego de suspensión

Daniel Duarte (Cañeros de Los Mochis) 1 juego de suspensión