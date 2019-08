$!Lea lo que dice Luis Castillo sobre acusación que lo vincula a red de narcotráfico

El exjugador de Grandes Ligas Luis Castillo fue citado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la mañana de este martes como parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el país, encabezada por César Emilio Peralta (César el Abusador). Entre los apresados, también está aparece el exlanzador Octavio Dotel.

“Yo me he enterado, me he sorprendido bastante, compañeros me han llamado, he estado en contacto con las autoridades y el Ministerio Público porque son cosas que pasan y uno no entiende”, declaró Castillo a CDN.

El exjugador manifestó que está en disposición de venir al país para aclarar todo. Declaró que le sorprende que lo mencionen, por lo común que es su nombre. “Entre tantos Luis Castillo aparecí yo”, dijo sorprendido. Explicó que se encuentra en Miami, donde reside junto a su familia hace varios años y viaja al país de manera frecuente.

Dice que no tiene ningún tipo de vínculos con los implicados en el caso. “Mi nombre vale mucho, yo soy una persona que siempre me he mantenido por mi paso correcto, pero yo tengo fe y esperanza”, dijo.

Aclaró que no tiene ningún negocio en el país, que tiene relación de amistad con Dotel y jugaron juntos, y que cuando viene a Santo Domingo lo visita.

“Yo tengo un equipo de pelota y el hijo mío tiene 17 años, y yo soy que lo entreno y, gracias a Dios, ahora mismo, en estos días se fue para la universidad, yo lo preparé”, argumentó.

Castillo jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana vio acción con los Tigres del Licey.

Empezó en el 1996 con los Marlins de Miami, ganó la Serie Mundial en el 2003 y terminó con los Mets de Nueva York en el 2010. Jugó además con los Mellizos de Minnesota.