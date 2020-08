$!Lecturas Domingueras

KOUFAX POBRE BATEADOR: Sandy Koufax, fue un pitcher dominante pero su bateo fue desastroso. En su temporada de novato con los Dodgers de Brooklyn en 1955, hizo dos relevos en partidos que perdieron ante Bravos de Milwaukee y Gigantes de Nueva York, pero no se paró en la caja de bateo. Abrió contra Piratas en el Forbes Field, no lo perdió pero fue ponchado dos veces por Vernon Law. Luego, realizó tres relevos más dos contra Bravos y uno contra Rojos. El sábado 27 de Agosto de 1955, lanzó un juegazo contra los mismos Rojos en el Ebbets Field, ganando por 7-0. Fue cuatro veces a batear y fue ponchado las cuatro veces. Se lució contra Piratas al blanquearlos por 4-0, pero con el bate siguió siendo un out por regla, pues fue ponchado tres veces. En el Crosley Field de Cincinnati, perdió como abridor ante Rojos por 5-3, permitiendo 4 carreras. Tres veces al bat, tres chocolates. Finalmente en el Busch Stadium de San Luis, no tuvo decisión como abridor, con 4 entradas, 6 hits y 2 carreras limpias. Una vez al bate y un ponche. Esa temporada de 1955, como lanzador 2-2 y 3.02 en carreras limpias, como bateador, 12 veces al bat 12 ponches. En sus doce temporadas con Dodgers, 776 veces, 75 hits, 9 dobles, 2 jonrones, promedio de .097. Lo poncharon 386 veces, para promedio de un ponche, cada dos veces al bate.