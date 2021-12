$!Licey rechaza acusaciones en su contra en trabajo ESPN Dominicana

Los Tigres del Licey negaron rotundamente el jueves las acusaciones de acoso sexual, racismo y malas prácticas laborales dentro de su organización.

“El Club Atlético Licey Inc., expresa su asombro y consternación respecto a unas declaraciones difamatorias que circulan en los medios, realizadas por supuestos exempleados de la organización, claramente con la intención de desacreditarnos y desestabilizar el enfoque de esta temporada”, dijo el equipo en un comunicado colgado en sus redes sociales.

El miércoles, ESPN República Dominicana publicó un amplio reportaje en el que exempleados del equipo detallaban una serie de irregularidades en materia laboral, incluyendo discriminación por raza y acoso sexual.

El presidente del Licey Ricardo Ravelo no quiso comentar sobre el caso a Diario Libre el miércoles, limitándose a decir “francamente no me motivo a hablar sobre ese tema. Me excuso con usted y quedo abierto para cuando haya algún tema de béisbol sobre el cual usted quiera intercambiar ideas. Gracias por su compresión”, expresó Ravelo en un mensaje por Whatsapp.