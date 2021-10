$!Licey se mantiene invicto al vencer a las Estrellas en el Tetelo Vargas

Los Tigres del Licey (3-0) mantuvieron su invicto en el inicio de la temporada de béisbol invernal dominicano al vencer 5-3 a las Estrellas Orientales (1-2) en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

La victoria correspondió a Antonio Santos (1-0) en labor de relevo de dos entradas en las que permitió dos hits y ponchó a un contrario. La derrota recayó sobre Gerson Moreno (0-1) que permitió dos hits y una carrera limpia con un ponche en una entrada de labor.

El abridor por las Estrellas, Andy Otero lanzó cinco entradas de cuatro hits y aceptó dos carreras limpias, no otorgó base por bolas y ponchó ocho. Por el conjunto azul el abridor Elvin Rodríguez trabajó 2.2 entradas en las que permitió tres hits, les hicieron dos carreras limpias, concedió una base por bolas y ponchó a cuatro.

Jairo Asencio (2) logró el salvamento al trabajar la novena entrada sin complicaciones.

Así anotaron

(Alta 1era, Licey 2, Estrellas 0)

Yeison Asencio conectó su primer cuadrangular de la temporada con Emilio Bonifacio corriendo en la intermedia luego de disparar doble al jardín izquierdo.

(Baja 3era, Licey 2, Estrellas 2)

Junior Lake bateó para out forzado con las bases llenas para empujar a Jeison Guzmán que había conectado hit al cuadro con un out. Domingo Leyba conectó hit al right field para empujar a Gustavo Núñez.

(Baja 5ta, Licey 2 Estrellas 3)

Leyba conectó hit al jardín central empujador de Sócrates Brito que corría en segunda.

(Alta 7ma, Licey 4 Estrellas 3)

Michael de la Cruz conectó hit y Ronny Mauricio anotó por error del jardinero derecho Oscar González.

Anderson Tejeda conectó fly de sacrificio al jardín derecho que remolcó a Luis Barrera.

(Alta 8va, Licey 5 Estrellas 3)

Dawell Lugo conectó doble al jardín central para empujar a Vinny Pascuantino desde la primera base.

Los más destacados

Por las Estrellas,

Domingo Leyba, 3-2 2 CE, y Jeison Guzmán, 3-2 1 CA.

Por los Tigres, Jeison Asencio, 3-2 (H4), 1 CA y 2 CE; Dawell Lugo, 4-2 (H2), 1CE.

Próximos partidos

Los Tigres del Licey viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este a partir de las 7 de la noche en el estadio Francisco Micheli, mientras que las Estrellas viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 5 de la tarde en el estadio Julián Javier.