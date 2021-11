$!Licey sigue “parqueado” en el sótano

“En la vida no perdemos amigos, solo descubrimos quienes son los verdaderos” ...Anónimo.

El Licey a nivel de dirección ejecutiva debe revisarse, por aquello de que la fiebre no está en la sábana.

Un barco con ocho capitanes marcando la ruta, jamás llegará a puerto seguro, no importa que Audo Vicente, sea el gerente y José Offerman el mánager.

No podemos olvidar que los Filis de Filadelfia, en el transcurso de la temporada de 1961 llegaron a sucumbir en 23 juegos seguidos, del 29 de julio al 20 de agosto, al final de la campaña su récord fue de 47-107.

Sabemos de la capacidad y tenacidad de José Offerman como mánager, pero en el béisbol no se gana ni con deseos, ni por decreto, pero mucho menos con una escuadra con deficiencias en los aspectos básicos de ofensiva, pitcheo y defensa. En temporadas cortas, 40 juegos; la única divisa que vale es ganar.

Hay un dicho que reza que “lo que mal comienza, mal termina”. Los Orioles de Baltimore de 1988, iniciaron la temporada perdiendo los 10 primeros partidos y cuando terminó la temporada su récord fue de 54 ganados y 107 perdidos. Este caso nos dice una verdad que difícilmente va a cambiar, l os equipos que empiezan con el pie izquierdo por regla general no logran enderezar la nave y obtener un récord positivo, son malas noticias para los equipos inmiscuidos en estos malos arranques de temporada.

Ted Williams no tuvo el apoyo con el voto para ser declarado Jugador Más Valioso en la temporada de 1957, por ser de "mecha corta". (Fuente externa)

Ted Williams no tuvo el apoyo con el voto para ser declarado Jugador Más Valioso en la temporada de 1957, por ser de "mecha corta". (Fuente externa)

LIBERTAD DEL VOTO: Ted Williams , Medias Rojas de Boston, nunca fue bien querido por algunos periodistas de los Estados Unidos, por su temperamento de mecha corta. El 22 de noviembre de 1957 en la votación para nombrar al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, votaron a favor de Mickey Mantle de los Yankees de New York a pesar de que los números de Williams fueron superiores: .388 a .365; 38 jonrones por 34 de Mantle.

Un día como hoy:

· 1956 los Leones del Escogido derrotan a los Tigres del Licey con marcador de 14-0 en el Estadio Trujillo. En el segundo inning, los escarlatas anotaron tres carreras contra Jim Coates. En el sexto anotaron dos más para ampliar a 5-0.

En la parte alta del octavo, los melenudos realizaron un rally de nueve anotaciones frente lanzador Atilano Domínguez. La entrada la inició Ray Shearer con doble, Bob Schmidt sencillo, siendo out en la goma Shearer cuando trató de anotar. Felipe Alou transferencia, Bob Fitzgerald sencillo, Sparky Anderson tocó y Fitzgerald fue puesto out en la intermedia para el segundo out, anotando Felipe. Andre Rogers recibió boleto, Willie Kirkland, Gail Harris y Osvaldo Virgil dispararon dobletes.

Shearer bateando por segunda vez en la entrada recibió boleto al igual que Bob Schmidt, Alou y Fitzgerald pegaron incogibles, Ed Lopat a reclamos de los fanáticos, que vociferaban “abusador, va a dejar que lo maten”, Alonzo Perry que estaba en la inicial entró a lanzar y terminó las hostilidades.

· En 1991, el nudillista Dennis Springer, de los Tigres del Licey, en el Tetelo Vargas contra las Estrellas Orientales lanzó juego sin hits, ni carreras, concedió 9 bases por bolas y ganó 1-0.