$!Licey vs Toros Serie Final 1984-85

Los Tigres del Licey y los Azucareros del Este se enfrentaron por vez primera en una Serie Final en el campeonato 1984-85 ganando “El Glorioso” cuatro juegos por uno.

En apenas su segunda temporada los Azucareros clasificaron en el tercer lugar con marca de 31 y 29, y fueron dirigidos por el cubano Octavio “Cookie” Rojas.

La expansión produjo dos Series Semifinales, primero contra cuarto y segundo enfrentando al tercero pactada al mejor de cinco juegos.

La serie semifinal se efectuó con ese formato en las primeras tres temporadas de la Era de la Expansión.

Los Tigres del Licey 1984-85 los piloteó Terry Collins, mánager que ganó la serie regular con récord de 40-20, y en la final doblegó 4-1 a los Azucareros del Este.

Para el Licey fue su tercera corona en línea, igualando a los Leones del Escogido que lo hizo en 1955-56, 56-57 y 57-58.

Collins llevó a los Tigres a su corona 13, y fue campeón de la Serie del Caribe en Mazatlán.

Tigres del Licey 1984-1985.

Mánager: Terry Collins.

Pitchers: Mike Torrez, José Rijo, Steve Howe, Tim Conroy, Tom Brennan, Balbino Gálvez, Jeff Kaiser, Julián -Quisemberry- González, Víctor Cruz, Ramón -Pintacora- de los Santos, Hipólito Peña, Mike Warren y Ken Howell.

Catchers: Gilberto Reyes, Ramón Lora y Luis Pujols.

Infielders: Tony Fernández, Rafael Landestoy, Teodoro Martínez, Darnell Coles, Glenn Davis, David Green, Franklin Stubbs, José Uribe y Juan Castillo.

Jardineros: Cesarín Gerónimo, Bernardo -Pupo- Brito, JR. González, Víctor Mata, RJ. Reynolds, George Bell y Ed Amelung.

Se repetirá la historia: En 1999-2000 la semifinal terminó con Águilas y Estrellas empatados con 10-8, Licey y Escogido empatados y eliminados con 8-10.

Un día como hoy: 1958, las Águilas Cibaeñas vencen 2x1 a los Leones del Escogido en 11 innings. En este desafío se ejecuta la primera triple matanza en la Época de las Luces. Corredores del Licey en primera y segunda, Bill Wilson batea por tercera base que atrapa Frank Verdi, pisó la base para el primer out, le lanzó al 2B Julián Javier para el segundo out y Dick Stuart ejecutó en 1B el tercer out.

1972, Charlie Sands, Águilas Cibaeñas, en un choque ante las Estrellas Orientales, rompe la marca de bases por bolas recibidas con 57. El récord anterior era de 56 por Sam Esposito, Licey en 1956-57.

1984. Pascual “Cuta” Pérez fue arrestado y acusado de posesión de cocaína. Pérez perdió el inicio de la temporada y dijo que fue engañado por una mujer que no conocía y no estaba consciente de lo que contenía el paquete.