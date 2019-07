Líderes: Danny Santana lideró ofensiva de los dominicanos

CORTOS. Christian Yelich, de los Cerveceros, anunció que no participará en el Festival de Cuadrangulares del Juego de Estrellas... Lucas Giolito (WS), Lance Lynn (Tex), ambos de la Liga Americana, llegan al Juegos de Estrellas liderando las Grandes Ligas en Victorias, ambos empatados con 11... Con 10 triunfos están Domingo Germán (NYY), Marcos Gonzáles (Sea), Charlie Morton (Tampa), Zack Greinke (Ariz), Hyun-Jin Ryu (LAD), Stephen Strasburg (Wash) y Brandon Woodruff de los Cerveceros... Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston, .324, se mantiene como el dominicano con el promedio de bateo más elevado... Luis Castillo (Cinc) tiene efectividad de 2.29 para ser el mejor en ese renglón y Alex Colomé (CWS) lidera a los criollos en salvamentos con 20.

Líderes ofensivos en la Liga Americana

Líderes ofensivos en la Liga Nacional

BATEO: J. McNeil (Mets) .349; C. Bellinger (LAD) .336; C. Blackmon (Col) .330; C. Yelich (Milw), .329 y N. Arenado (Col) .312.

EMPUJADAS: J. Bell (Pitt) 84; C. Bellinger (LAD) 71; P. Alonso (NYM) 68; F. Freeman (Atl) 68 y N. Arenado (Col) 67.

JONRONES: c. Yelich (Milw) 31; P. Alonso (NY. Mets) 30; C. Bellinger (LAD) 30; J. Bell (Pitts) 27; H. Renfroe (SD) 27.

B. ROBADAS: J. Dyson (Ari) 20; C. Yelich (Milw) 19; T. Turner (Wash) 17; K. Wong (StL) 14 y6 R. Acuña Jr., (Atl) 13.