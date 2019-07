Líderes: Rafael Devers es el mejor bateador dominicano en las Grandes Ligas

Polanco figura entre los mejores bateadores de la Liga Americana con promedio de .314, 13 jonrones y 42 vueltas remolcada. Ha conectado 109 hits en 347 turnos oficiales.

Resultados en la jornada de ayer:

Líderes ofensivos en la Liga Américana

Lideres ofensivos en al Liga Nacional

BATEO: J. McNeil (NYM) .348; C. Bellinger (LAD), .344; C. Blackmon (Col) .336; C. Yelich (Milw) .325 y N. Arenado (Col) .318.

EMPUJADAS: J. Bell (Pitt) 84; C. Bellinger (LAD) 71; N. Arenado (Col) 67; C. Yelich (Milw) 67 y P. Alonso (NYM) 66.

JONRONES: C. Yelich (Milw) 31; C. Bellinger (LAD) 30; P. Alonso (NYM) 29; J. Bell (Pitt) 27; H. Renfroe (SD) 26.

ROBADAS: J. Dayson (Ariz) 20; C. Yelich (Milw) 19; T. Turner (Wash) 17; K. Wong ((Stl) 14 y R. Acuña (Atl) 13.