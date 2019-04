$!Lidom crece con creación de academia de árbitros

Durante 14 días, 28 jóvenes recibirán un curso de arbitraje ofrecido por la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) con el fin de fortalecer esa área de la pelota profesional del país.

Así nace la Academia Dominicana de Árbitros de Béisbol, un organismo del que aspira nutrirse la Lidom con los jueces que tomarán las deciciones en los partidos del circuito profesional local.

Además de Lidom, los seis equipos del béisbol otoño-invernal y más adelante Major League Baseball también respaldarán el proyecto, que nació como una propuesta de Junior Noboa, actual vicepresidente de los Tigres del Licey.

“Esta es una idea que hace seis años me compartió Junior Noboa, cuando compartíamos mesa en la directiva de Lidom y en esa época solamente me tocaba compartir ese sueño porque no había mucha facilidad para tomar decisiones en cuanto a mí respecta”, dijo el presidente de Lidom, Vitelio Mejía, quien estuvo acompañado en el acto de apertura de Noboa, el presidente de las Estrellas Orientales, José Manuel Mallén, Wionston -Chilote- Llenas, ejecutivo de Lidom; el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, entre otros.

El curso lleva la supervisión del director técnico Jorge Bauzá y supervisor de los árbitros en el país y de ligas menores en Estados Unidos.

Mejía dijo que “Minor League” también respalda el curso, que se lleva a cabo de forma teórico-práctica.

Los árbitros Santoi Castillo, Santo Silvestres, Félix Tejeda, Domingo Polanco y Nelson de la Cruz, colaboran como instructores en el curso. Junior Torres y Félix Neón, también árbitros de la liga, toman el curso.CSG