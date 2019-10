$!Lidom se reúne con ciudadanos que van a protestar contra Camacho

Según una fuente a Diario Libre, la intención de la liga es que no se altere el orden público, el respeto y el derecho de los demás ciudadanos que lo quieren es ver el partido de una manera tranquila. Explicaron que protestarán de manera pacífica, cuidando de que no sea algo extremista, ni agresivo. Prometieron y garantizaron que no habrá ningún tipo de disturbios durante los partidos.

El pasado domingo desde el suceso en el que Máximo Eladio Romero terminó detenido en un cuartel de Cristo Rey luego de que supuestamente le gritara “ladrón” al presidente de la Cámara de Diputados, éste se ha convertido en el principal tema político en las redes sociales. Desde ayer se creó a través de WhatsApp un grupo para vociferarle “corrupto” a Camacho.