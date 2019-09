$!Limitaciones en el sorteo de novatos pueden enfrentar a Lidom y sindicato

Cuando la Lidom estrenó el sorteo de novatos nativos (2002) los seis equipos se lanzaron con entusiasmo por los 78 peloteros disponibles en el listado y hasta 2017 casi la totalidad de los inscritos escuchaba su nombre ser seleccionado.

La jornada maratónica de 2014 cuando se requirió de 27 rondas para escoger 148 jugadores no tardó mucho en ser superada puesto que dos años más tarde hubo 149 nuevos jugadores que alcanzaron el nivel de Clase A media, la condición requerida para ingresar a la lista de disponibles.

Pero el ritmo de ese flujo inflaba las reservas nativas de los equipos, que no lograban equilibrar con los tradicionales despidos que anuncian en el verano, como el de 16 que hizo el Escogido el mes pasado o los 12 del Licey, que incluyó a Anderson Hernández, por la necesidad de abrir espacio en la nómina.

Este miércoles, cuando los clubes asistan al campanazo que avisa el inicio de la temporada está cerca se repetirá el episodio del año pasado cuando solo hubo 16 rondas.

Si bien habrá una cifra récords de novatos para elegir con 159 los seis conjuntos solo podrán tomar 96, mayormente prospectos.

Los equipos en privado alegan que tener una enorme reserva a la que hay que pagarle sin siquiera uniformarse en la liga paralela hace poco sentido.

En 2018 hubo 22 jugadores que entraron en la tómbola y nunca fueron sacados, una cifra que casi se triplicará mañana cuando habrá 63 que no serán tomados.

El reglamento de la liga no convierte en agente libre a un pelotero que inscribe su nombre en el draft y no es seleccionado. Para jugar en el circuito tiene que esperar el año siguiente, registrarse de nuevo y mientras no supere ese proceso está cohibido de jugar.

Una posición que encuentra críticas entre jugadores, pero el sindicato prefiere esperar al nuevo acuerdo de trabajo que expira este año para afrontar esa cuestión.

“Nuestra directiva está al tanto de todo eso, pero debido al acuerdo encontrado entre ambas partes ahora mismo no se puede hacer nada hasta que comience el nuevo acuerdo laboral el próximo año”, dijo a DL en un mensaje de texto Erick Almonte, presidente de la unión de jugadores.

El lanzador Héctor Noesí fue tomado por el Licey en la ronda 18 del sorteo de 2007 y ha sido un pitcher de rotación, un escenario que no está planteado en el esquema actual.

Son 1,747 los jugadores que han ingresado al sistema a través de esa vía. En siete ocasiones ha sido necesario utilizar más rondas que las 16 que se han institucionalizado entre el sorteo de 2018 y 2019.