$!Liz dejó pacto en Taiwán por hernia, no por el virus

Luego de liderar la liga profesional de Taiwán en victorias (16) y ponches (179) en 2019 el equipo Rakuten Monkeys le renovó contrato para 2020 a Radhamés Liz con una mejora considerable, pero el sábado, a punto de abrirse los entrenamientos, recibió una llamada del derecho dominicano que comunicaba que no viajaría a Asia y declinaba el pacto.

De inmediato, las redes y medios especializados en China especularon que el nativo de El Seibo había tomado la decisión por el alto número de casos del coronavirus Covid-19 (17 hasta ayer).

Sin embargo, Liz le dijo a DL que renunció a un acuerdo de seis dígitos en dólares por una hernia discal que sufrió este invierno y que tiene su carrera en entredicho.

“No es cierto que haya dejado de ir a Taiwán por el coronavirus. Eso también puede llegar aquí y hay compañeros dominicanos como Esmil Rogers, José de Paula y Henry Sosa que ya están allá. Allá la gente ni se saluda con las manos”, dijo Liz en conversación telefónica.

“Tuve serios dolores que requirieron de estudios profundos en Cedimat que tomaron 15 días para encontrar las causas y estoy debatiendo en si me opero o no, si me retiro o sigo activo”, explicó.

El derecho, que a sus 36 años puede colocar la recta hasta 99 millas, informó que se comunicó con los ejecutivos del equipo asiático y estos le dijeron que si se recuperaba en el año estaba abierta a que regrese. También tres equipos de México y otros dos de Taiwán les han hecho oferta.

“Ahora mismo mi prioridad es la salud. Por eso no tiré invierno (con las Estrellas). Estoy mejor, llegué a estar casi inmóvil, pero es una decisión que tendré que tomar si me opero”, dijo Liz, con experiencia en Corea del Sur (2011-2013), Japón (2016) y tres breves pasos por la MLB con Orioles (2008-2009) y Piratas (2015).