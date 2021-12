$!Lo que Framber Valdez aconseja a jovenes que practican béisbol

“Me siento orgulloso y agradecido de Dios por estar aquí llevando un mensaje de motivación, haciéndolo sin aires de grandeza por el hecho haber participado en una Serie Mundial, porque no me olvido de donde salí, donde practiqué, quien me entrenó, quien me ayudó.

En mismo tenor, agregó Valdez: “Lo mejor es que recuerden y reconozcan de donde salieron, quien los ayudó, quién estuvo con ustedes, no quien está en el momento cuando cualquiera puede estar, es quien siempre estuvo cuando uno no era nada, cuando no había esperanza y yo, hoy en día me acuerdo quien estuvo conmigo, quien me ayudó, quien me levantó, quien me dio consejos, quien se quedaba a pies para prestarme su vehículo.

Ramírez lo hacía, por eso lo recuerdo, lo valoro y estoy en este terreno donde practiqué bastante, para mostrar mi gratitud por todo lo que hicieron por mí, aquí en Otro Nivel”.

Valdez también mostró su orgullo y regocijo “por ser la primera vez que me dedican un torneo y me invitan a lanzar la primera bola”. Framber abrió este año el primer partido de la Serie Mundial entre Houston y los Bravos de Atlanta.

Valdez y Ramírez, presidente de la Academia Otro Nivel y el doctor Juan Castillo, propietario de UPL Academy, presidieron la inauguración del certamen que envuelve la participación de aproximadamente 60 jugadores.