“Lo que motiva a Tatis y a Guerrero es ser súper estrella”

Fernando Tatis padre es abundante en palabras cuando le toca explicar sus ideas, ya sea ante los jugadores que dirige, ante las preguntas de la prensa o cuando tiene que predicar en la iglesia evangélica a la que asiste en San Pedro de Macorís. A la hora de responder al sentimiento que le genera su hijo mayor, que tiene el béisbol a sus pies a los 22 años, le falta el verbo. “Sumamente orgulloso. No hay palabras para definir eso. Hablaría toda la noche si me pongo a hablar de Junior (así se refiere) y lo que él trae al béisbol y lo que nos trae a nosotros los dominicanos, todas las malas noches que pasamos esperando esos juegos de San Diego”, dice Tatis a Diario Libre con una sonrisa. “En los juegos y los partidos se ve muy bonito la pelota y ver cómo este muchacho juega el béisbol, pero la preparación es lo que lo lleva a él a eso y de eso es que más orgulloso yo me siento, de la manera en cómo trabaja. Ya Junior está trabajando, ya se está preparando para el año que viene. Osea, que la temporada acaba de terminar y ya él se está preparando para su próxima temporada”, dice el ex jugador de los Rangers, Cardenales, Expos, Orioles y Mets. ¿Cómo se motiva a su hijo, como también a Vladimir Guerrero Jr., nacidos en cuna de oro y sin la necesidad económica que la mayoría de niños que tienen hasta que poner a un lado los estudios detrás de ese objetivo, a ir más allá? Tatis lo tiene claro. “La determinación de ellos es querer (ser) una súper estrella. Eso es lo que lo motiva a ellos, lo que ellos determinan ser. Eso es lo que los levanta a ellos a ser lo que hoy en día son, ya que, sin determinación, entonces las cosas no pueden ser nada, por más talento que tú tengas si no determinas ser una súper estrella no vas a ser una súper estrella. Eso es muy importante para ellos, a pesar de que lo han tenido todo, ellos han determinado ir por encima de Vladimir Guerrero papá y de Fernando Tatis padre. Estos muchachos los números que están poniendo son números de Salón de la Fama en realidad, y de ser la próxima súper estrella del país y del béisbol”, reflexiona.

La operación

Tatis Jr., provocó que en San Diego se llevaran las manos a la cabeza más de una vez el verano pasado cuando tuvo que abandonar partidos con serias molestias en su hombro izquierdo. Esto ocurría apenas meses después de firmar un contrato por US$340 millones por 14 años. Sin embargo, contrario a lo que había trascendido, la familia ha decido que el jugador no será operado por el momento. “La decisión de la organización es que Junior se opere, hasta ahora mismo no sentimos la necesidad de que él se opere, porque terminó su temporada bien, todo está bien, se siente bien, yo creo que si no hay rotura no hay necesidad de tener una operación en cuanto a eso y estamos bien hasta ahora. Yo pienso que tal vez en otra oportunidad si es necesaria la operación, sí se hará, pero él no ha sufrido de eso desde pequeño. Por cuanto a la manera de como él juega se han producido ese pequeño desgarre de su hombro, ha provocado debilidad y eso es lo que le provoca el dolor”, dijo Tatis padre.

Lamento olímpico