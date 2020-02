$!Lo que piensa Javier Báez sobre los Cachorros de Chicago del 2019

Javier Báez quiere que los Cachorros de Chicago estén mejor preparados esta temporada.

El puertorriqueño, dos veces elegido al Juego de Estrellas reconoció el domingo que a él y al equipo les faltó preparación previa a los encuentros y ética de trabajo la campaña anterior.

“Teníamos muchas cosas opcionales, no obligatorias, y todos se relajaron, incluyéndome. Realmente no salía a prepararme para el juego. Me estaba alistando durante el partido, lo que no está bien”, dijo Báez. “Pero este año, creo que antes de los juegos todos deberíamos estar en el campo como equipo, estirarnos como equipo, estar unidos como equipo para que podamos jugar mejor”.