$!Los 10 mejores bateadores del béisbol dominicano, según Luis Polonia

Uno de los mejores bateadores en la historia de la pelota invernal dominicana, Luis Polonia, escogió su selección de sus 10 mejores bateadores que han pasado por este circuito.

La de Polonia es una de las carreras más lucrativas, condecorada con varios logros y récords. No en vano finalizó con .304 de por vida. En su caso, declinó mencionar cuál es el orden de los 10 bateadores en sentido estricto, de manera que el orden presentado aquí no quiere decir que tal o cual pelotero ocupe ese puesto en el ranking. Los que serán enumerados en este caso ocuparán el lugar en que los mencionó, pero, se insiste, no se corresponden con un escalafón.

Otro punto, “me voy a basar en jugadores que tuve la oportunidad de ver cuando era fanático”, señala Polonia. “No te puedo mencionar a Osvaldo Virgil, Julio Martínez”, para poner un ejemplo, “pero de los que yo he visto y los que creo, también hay unos peloteros que quizás no tienen unos súper números, que los puedo considerar uno de los mejores bateadores de esta liga”.

Sin más, el inmortal del Deporte Dominicano mencionó sus 10 y aquí están.