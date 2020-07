$!Los 14 duelos de lujo hoy en las Grandes Ligas; Luis Rojas debuta como dirigente de los Mets

Otros debuts esperados serán de Hyun-Jin Ryu (Azulejos vs. Rays), Josh Donaldson (Mellizos vs. Medias Blancas) y Madison Bumgarner (Diamondbacks vs. Padres), según la publicación en las páginas de MLB.com.

Por supuesto, este Día Inaugural será como ningún otro debido a la pandemia del coronavirus. Viene en una fecha mucho más avanzada en el calendario, no hay fanáticos en las gradas y, por supuesto, da inicio a una campaña de apenas 60 juegos.