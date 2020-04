$!Los 59 ceros de Orel Hershiser y los 56 juegos de hits de Joe DiMaggio

Todas las rachas como los récords en materia de pitcheo o bateo tienen alguien al acecho para bajarlo del pedestal.

Los 59 ceros en línea de Orel Hershiser y los 56 juegos seguidos conectando de hit siguen en el altar de los récords intocables.

“El béisbol es un juego extraño y yo simplemente debo mantenerme diciéndome que un lanzador preparado tiene más posibilidades de ganar que uno que depende de la suerte” comenta Orel Hershiser, en su libro “Lanzado a la Fama”.

La cadena de ceros de Don Drysdale fue de 58 y la de Orel Hershiser de 59, con los Dodgers, y en ambas se produjeron decisiones de arbitraje que fueron cuestionadas.

Vamos con la de Drysdale, el 31 de mayo de 1968. Tenía 5 blanqueadas en línea, llegó al noveno episodio en el Dodgers Stadium frente a los Gigantes de San Francisco. Dio dos bases por bolas y le conectaron un hit; con las bases llenas sin out vino el receptor Dick Dietz y en conteo de dos bolas y dos strikes fue golpeado por un lanzamiento, pero el árbitro Harry Wendelsted no le concedió la primera ni permitió la carrera alegando que el bateador no esquivó el pitcheo. Dietz elevó luego una plegaria corta al left, dominó a Ty Cline con rolling a primera forzando al corredor en home y Jack Hiatt cerró el episodio con fly a primera, para conseguir su sexta blanqueada en línea. El sábado 8 de junio los Filis le rompieron la cadena. Oo

Con Hershiser, frente a San Francisco, en el Candestlick Park el viernes 23 de septiembre y con el marcador 0-0 en el tercer inning con corredores en primera y tercera y un out, el árbitro Paul Runge decretó doble matanza alegando que el corredor de primera interfirió en el pivote, blanqueó 3-0 a los Gigantes y extendió a 59 su cadena de ceros estableciendo nueva marca.

Hershiser tuvo una racha sin permitir carrera de 33 entradas y 2 tercios, durante su temporada de novato en 1984.

Elias Sports Bureau señala que durante los últimos 50 años, solamente otros dos lanzadores tuvieron rachas múltiples de al menos 33 entradas y 2 tercios sin permitir anotación: Gaylord Perry (40 innings en 1967 y 39 innings en 1970) y Luis Tiant (41 innings en 1968 y 40 innings en 1972).

Las estadísticas de Hershiser durante la racha:

59 IP, 0 C, 31 H, 38 K, 10 BB, 3 extra bases, 700 lanzamientos

Las estadísticas de Drysdale durante su racha:

58 IP, 0 CL, 28 H, 45 K, 10 BB, 3 extra bases.

Hoy con las de calidad de 6 innings el récord de Hershiser tiene el remache de irrompible.

El de DiMaggio está en el cuartel de los intocables.