$!Los agentes libres por equipos para la temporada del 2021

Al finalizar la Serie Mundial de la recortada temporada de Grandes Ligas, afectada desde su fecha programada de inicio por la pandemia COVID-19, decenas de peloteros han optado por ir al mercado, en busca de mejores condiciones de trabajo para la próxima temporada. A continuación, un análisis por división de los agentes libres de cada uno de los 30 equipos de Grandes Ligas, según publica MLB.com en sus páginas.

División Este Liga Americana Azulejos de Toronto: LD Chase Anderson (opción del club), LD Anthony Bass, LD Rafael Dolis (opción del club), LD Ken Giles, C Caleb Joseph, 2B Joe Panik, LZ Robbie Ray, LD Matt Shoemaker, 2B/SS Jonathan Villar, LD Taijuan Walker Orioles de Baltimore: SS José Iglesias (opción del club), LZ Wade LeBlanc, C Bryan Holaday Rays de Tampa Bay: LZ Aaron Loup, LD Charlie Morton (opción del club), C Mike Zunino (opción del club) Medias Rojas: OF Jackie Bradley Jr., OF Rusney Castillo, LD Mike Kickham, LD Zack Godley, OF J.D. Martínez (opción del jugador), LD Collin McHugh, INF José Peraza, LZ Martín Pérez (opción del club), OF César Puello, LD Andrew Triggs. Yankees: OF Brett Gardner (opción del club), C Erik Kratz, INF DJ LeMahieu, INF Jordy Mercer, LZ James Paxton, OF Giancarlo Stanton (opción del jugador), LD Masahiro Tanaka.

El lanzador Ivan Nova de los Tigres de Detroit, figura entre los peloteros con opción a la agencia libre, para la campaña 2021. (Fuente externa).

En la División Central Indios de Cleveland: 1B Carlos Santana (opción del club), LZ Brad Hand (opción del club), 2B César Hernández, C Sandy León, LZ Oliver Pérez, C Roberto Pérez (opción del club). Reales de Kansas: LD Matt Harvey, LD Greg Holland, LD Ian Kennedy. Tigres de Detroit: 1B C.J. Cron, LD Iván Nova, C Austin Romine, 2B Jonathan Schoop, LD Jordan Zimmermann Mellizos de Minnesota: INF Ehire Adrianza, C Alex Avila, LD Tyler Clippard, BD Nelson Cruz, UTIL Marwin González, LZ Rich Hill, LD Trevor May, LD Jake Odorizzi, LD Sergio Romo (opción del club) Medias Blancas de Chicago: LD Alex Colomé, OF Jarrod Dyson, BD Edwin Encarnación (opción del club), OF Leury García (opción del club), LZ Gio González (opción del club), LD Evan Marshall, C James McCann. En la División Oeste Angelinos de Los Ángeles: SS Andrelton Simmons, LD Julio Teherán. Astros de Houston: OF Michael Brantley, LD Brad Peacock, OF Josh Reddick, OF George Springer. Atléticos de Oakland: LD Mike Fiers, OF Robbie Grossman, LD Liam Hendriks, 2B Tommy La Stella, 1B/3B Jake Lamb, LZ T.J. McFarland, LZ Mike Minor, LD Yusmeiro Petit, SS Marcus Semien, LD Joakim Soria. Marineros de Seattle: LD Kendall Graveman, LD Yoshihisa Hirano, LD Bryan Shaw, 2B Dee Gordon. Vigilantes de Texas: LD Jesse Chávez, BD/OF Shin-Soo Choo, UTIL Derek Dietrich, LD Corey Kluber (opción del club), C Jeff Mathis, LD Juan Nicasio, SS Andrew Romine, LD Edinson Vólquez