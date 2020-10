Los algoritmos marcarán la pauta de la Serie Mundial entre Dodgers y Rays

Hace ya casi dos décadas que el mundo conoció a través del libro Moneyball (2003) que el gerente de los Atléticos, Billy Beane, apelaba a la analítica y basaba sus decisiones en evidencias sabermétricas que le suministraban matemáticos del Ivy League para, con un bajo presupuesto, hacer competitiva a la novena californiana.

Ignoraban mucho la revolución que estaba en camino para decidir en función de lo que sugerían las computadoras las decisiones del terreno en lugar del instinto de las canas de “hombres de béisbol”.

Si bien esa corriente de pensamiento hace rato que arropó toda la industria, los Tampa Bay Rays tienen la oportunidad a partir de esta noche de, finalmente, graduar las ideas de Beane. Igual ocurriría si ganan los Dodgers.

Para algunos en realidad ese certificado fue entregado en 2017 cuando los Astros ganaron el campeonato, con un grupo de genios informáticos en su oficina y la ayuda de ingenieros de la NASA.

En el terreno los héroes podrían ser Mookie Betts, Cody Bellinger, Clayton Kershaw, Sandy Arozarena, Willy Adames, Charlie Morton o Blake Snell, pero hay un protagonismo en las oficinas al que las hemerotecas tendrán que buscarle espacio.

Andrew Freeman, de 43 años, es el presidente de operaciones de los Dodgers desde finales de 2014 y bajo su administración el equipo llega a su cuarto Clásico de Otoño en cinco años.

Un pelotazo en su mano derecha terminó con la carrera beisbolística de Freeman el primer año en la Universidad de Tulane. Pero logró una licenciatura en ciencias de la administración de negocios y trabajó como analista financiero, entre ellos en el desaparecido banco de inversiones Bear Sterns, hasta 2003 cuando el dueño de los Rays, Stuart Sternberg, un inversor de Wall Street, le ofreció gerenciar el club.

Freeman apeló a la idea de Beane llevando al equipo que juega en St. Petersburgh (una ciudad floridense de jubilados) a cuatro playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2008.

En 2014 aceptó US$35 millones por cinco años para irse a Los Ángeles. Se llevó con él a Fahan Zaidi (hoy GM de los Gigantes) y entre sus ex empleados en Tampa figuran Chaim Bloom (GM de los Medias Rojas), James Click (Astros) y Alex Anthopoulos (Atlanta).

El estratega con el que se dará de “frente” es Erik Neander, a quien contrató en Tampa Bay para crear bases de datos.

Como Freeman, a Neander una lesión en el hombro le cerró su sueño en el terreno, en el bachillerato, fue a la Universidad de Virginia Tech por solo tres semestres, pero desde que fue reclutado por los Rays en 2007, cuando trabaja llenando plantillas de juegos para Baseball Info Solutions por US$7 la hora, se convirtió en una esponja absorbente de información que luego ha convertido en victorias.

Los Rays son un laboratorio, no están cerrados a nada y las decisiones se toman por lo que digan los números. Allí se probó en 2018 comenzar los partidos con un relevista (opener) en lugar del abridor clásico, las estadísticas les dicen que sus abridores no deben enfrentar más de tres veces la alineación contraria y en los 60 juegos de esta campaña no hizo ni un toque.

Mientras los Rays reciben US$48 millones en una temporada normal por la TV por cable regional, los Dodgers son reyes en ese rubro con US$239 MM.

Mientras a Dodgers Stadium fueron 49,065 en 2019 al Tropicana Field solo asistieron 14,734.