$!Los Angelinos no apresurarán búsqueda de Gerente General

El equipo no ha descartado contratar a un presidente de operaciones de béisbol y a un gerente general, pero es temprano para saber sus preferencias. Será un proceso en el que colaborarán el propietario Arte Moreno, Carpino y los asistentes especiales Tony La Russa y Bill Stoneman.

Los Angelinos han iniciado el proceso de búsqueda de su nuevo gerente general. John Carpino, presidente del club, dijo el miércoles que han comenzado a analizar una lista de nombres de potenciales candidatos, pero mencionó que no apresurarán la decisión, luego de terminar la relación el domingo con el ahora exgerente general Billy Eppler.

Carpino también explicó la decisión sobre Eppler, a pesar de otorgarle una extensión de contrato por un año en julio. Los Angelinos nunca tuvieron una temporada con récord positivo en sus cinco años en el puesto. Se le dio la extensión para otorgarle seguridad en el momento, pero Carpino afirma que no se arrepiente.

“Fue una decisión de negocios”, dijo Carpino sobre el despido de Eppler. “Estamos en el negocio de los juegos de béisbol, y sencillamente no ganamos lo suficiente en cinco años”.

Los Angelinos monitorearán a todos los equipos para ver cómo están organizadas las otras oficinas, y están abiertos a una completa reconstrucción de las suyas.

“Obviamente no lo estamos haciendo bien”, dijo Carpino, refiriéndose al hecho de que los Angelinos no clasifican para la postemporada desde el 2014. “No estamos ganando juegos, así que hay algo que no está bien dentro de la organización. Vamos a darle un vistazo. Tienes que verte en el espejo y descubrir lo que pasa”.

Entre algunos de los candidatos para el puesto están el ejecutivo veterano Dave Dombrowski y el vicepresidente de los Azulejos Tony LaCava. Pero Carpino dijo que prefiere mantener la lista privada. Añadió que no descarta contratar a alguien sin experiencia en el puesto.

“Estamos abiertos a cualquier cosa”, dijo Carpino. “La experiencia es un factor. Scouting es un factor. El desarrollo de jugadores es un factor. La construcción del roster es un factor. La comunicación es otro. Creo que hay que ponderar todo eso para ver quién será el mejor gerente general”.

Los Angelinos no harán una reconstrucción. Buscan a un gerente general que pueda añadir talento a un roster que ya cuenta con Mike Trout, Anthony Rendón, Shohei Ohtani, David Fletcher, Andrew Heaney y Dylan Bundy.

“Tenemos la base de un equipo sólido”, dijo Carpino. “No estamos muy lejos. Un par de buenas decisiones y estaríamos jugando esta semana en vez de estar aquí frente a ustedes”.