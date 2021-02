$!Los Angelinos suspenden a Mickey Callaway, investigando acusaciones de acoso

Mickey Callaway fue suspendido como entrenador de pitcheo de los Angelinos de Los Ángeles, un día después de que surgiera un informe que detallaba una supuesta interacción inapropiada con cinco mujeres que trabajan en medios deportivos en los últimos años, informó el diario The New York Post.

Callaway, de 45 años, supuestamente envió fotografías en topless y le pidió al menos a una de las mujeres que le enviara fotos de desnudos, según el informe del lunes en The Athletic.

Los Angelinos dijeron que trabajarían en estrecha colaboración con MLB en la investigación de la liga sobre el asunto.

Los Mets despidieron al gerente general Jared Porter el 17 de enero después de que ESPN informara que le había enviado mensajes de texto groseros a una periodista mientras trabajaba para los Cachorros de Chicago en 2016.

Tanto Callaway, quien se desempeñó como dirigente de los Mets durante dos temporadas en 2018 y 2019, como Porter, fueron contratados por el actual presidente de los Mets, Sandy Alderson. Al menos tres de las mujeres no identificadas en el informe The Athletic afirmaron que recibieron insinuaciones no deseadas de Callaway durante su estadía en Nueva York.

Anteriormente se había desempeñado durante cinco temporadas como entrenador de pitcheo de Cleveland, y el informe indicó que los avances de Callaway abarcaron al menos cinco años con los tres equipos.

El propietario de primer año de los Mets, Steve Cohen, dijo el lunes en un comunicado que la conducta de la que se acusa a Callaway es “completamente inaceptable y nunca será tolerada” bajo su propiedad.

“Estaba consternado por las acciones reportadas hoy del ex manager Mickey Callaway”, dijo Alderson en su comunicado difundido por los Mets. “No tenía conocimiento de la conducta descrita en la historia en el momento de la contratación de Mickey o en cualquier momento durante mi mandato como gerente general. Ya hemos comenzado una revisión de nuestro proceso de contratación para asegurarnos de que la selección de nuevos empleados sea más exhaustiva e integral”.

Aún así, el informe indicó que los Mets en agosto de 2018 investigaron un incidente que supuestamente sucedió antes de que contrataran a Callaway. Los Mets no han comentado sobre la conclusión de esa investigación o si Callaway fue disciplinado.

“En lugar de apresurarme a responder a estas acusaciones generales de las que me han informado, espero tener la oportunidad de brindar respuestas más específicas”, dijo Callaway a The Athletic en un comunicado. “Cualquier relación en la que estuve comprometida ha sido consensuada y mi conducta no tuvo la intención de ser irrespetuosa con ninguna de las mujeres involucradas. Estoy casado y mi esposa se ha enterado de estas acusaciones generales“.

Según los informes, Callaway se puso en contacto con las mujeres a través de mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, y un reportero con sede en Nueva York alegó que el entonces dirigiente de los Mets le envió una serie de selfies sin camisa “dos o tres veces por semana” durante un período de un mes, mientras preguntaba ella para corresponder con fotos de ella desnuda. La mujer también dijo que Callaway le masajeaba los hombros en el dugout “cuando pensaba que nadie estaba mirando” y los mensajes de texto inapropiados continuaron después de que dejó a los Mets y fue contratado por los Angelinos.

Otra reportera alegó que Callaway le envió un correo electrónico pidiéndole que “se emborrachara” después de que ella se negara a darle su número de teléfono.

“Me estaba presionando para tomar unas copas con él a cambio de noticias”, dijo la reportera a The Athletic. “Me estaba presionando para que lo hiciera, o al menos se sentía así. Sentí que, bueno, este tipo es una fuente; el café a plena luz del día parece un poco más seguro “.

Una tercera periodista dijo que le habían “advertido que era asqueroso” cuando los Mets contrataron a Callaway por primera vez y alegó que el gerente una vez puso su pierna en una barandilla durante una entrevista personal para colocar su entrepierna cerca de su cara. . También afirmó haber recibido fotos sin camisa a través de un mensaje de texto del gerente.