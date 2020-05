$!Los cinco mejores jardineros izquierdo de Diamondbacks de Arizona

Pocos disfrutan un buen debate como los fans de béisbol. Con eso en mente, les pedimos a nuestros reporteros que enumeraran a los cinco mejores jugadores de la historia de cada franquicia en una posición particular, según lo hecho con dicho equipo.

El número 20 de González fue el primero retirado por los D-backs (Además del 42 de Jackie Robinson), y el ex jardinero ha seguido trabajando con el equipo como asesor especial del presidente/CEO Derrick Hall. González tiene una oficina en el Chase Field y se mantiene ocupado con los eventos del club.

La adquisición de González desde los Tigres a cambio del mexicano Karim García, negociada por el gerente general para ese entonces Joe Garagiola Jr. el 28 de diciembre de 1998, no recibió mucha atención, pero quedó enmarcado como uno de los mejores canjes en la historia de la franquicia.

Byrnes fue una pieza clave en el equipo del 2007, que sorprendió ganando la División Oeste de la Nacional y llegando a la SCLN, antes de ser barrido por los Rockies. Byrnes tuvo línea de .286/.353/.460 ese año y, a mediados de campaña, firmó una extensión de tres temporadas y US$30 millones. La inversión no rindió sus frutos, pues Byrnes estuvo limitado a sólo 52 juegos en el 2008 y a 84 en el 2009. Fue dejado libre antes de la campaña del 2010.

Dato clave: Byrnes fue el último out de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el 2007.

Cuando los D-backs concretaron un pacto con los Bravos para adquirir al lanzador Shelby Miller antes de la temporada del 2016, el enfoque para entonces era que habían cedido a la primera selección del Draft amateur, Dansby Swanson. La pérdida del venezolano, Ender Inciarte, quien también fue parte del cambio, no puede ser ignorada. Los D-backs casi pierden a Inciarte luego de que los Filis lo tomaran en el Draft de Regla 5 en el 2012. No pudo hacer el equipo en la pretemporada y fue devuelto a los D-backs.

5. David Dellucci, 1998-2003

Dato clave: Dellucci dejó un OPS+ de 145 en 1999.

David Dellucci fue seleccionado por los D-backs en el puesto 45 del Draft de Expansión y fue un jugador sólido en sus años en Arizona.

Aunque no fue un jugador de todos los días en la mayoría de los años, el impacto de Dellucci desde la banca y la voluntad de aceptar que no siempre sería titular fueron una de las razones principales por las que los D-backs ganaron tres títulos divisionales entre 1999-2002.

“Era una verdadera arma para nosotros”, dijo el ex manager de los D-backs, Bob Brenly. “Aceptó su rol, aunque no le gustara siempre. Su habilidad quedó en evidencia, no sólo desde la banca, sino cuando era titular. Fue un gran factor para nosotros”.