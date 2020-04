$!Los criollos suspendidos tendrán que pagar juegos aun si se acorta campaña

Si la mayoría de lanzadores con contrato de Grandes Ligas no para de abrir el celular o encender la TV con la esperanza de encontrarse con la buena noticia que ponga fecha a la normalización de las actividades e inicio de las Grandes Ligas, Michael Pineda y Domingo Germán tienen que tener mucha más paciencia.

El acuerdo alcanzado por dueños de equipos y jugadores para abordar los diferentes escenarios que afrontaría la MLB ante el aislamiento mundial que ha impuesto la pandemia del COVID-19 no erosionó las suspensiones que deben cumplir los jugadores por uso de sustancias controladas ni violencia doméstica.

El único escenario que les “ayudaría” sería si no se juega béisbol este 2020. Igual “suerte” correrían Pablo Reyes y Domingo Leyba.

“Las suspensiones existentes con 80 partidos o menos restantes para ser cumplidas no se pueden extender hasta 2021”. Fue lo único que se incluyó en el informe de 16 páginas, revelado por la agencia The Associated Press.

Dicho esto, Germán tendrá que cumplir los 63 partidos que restan por su amonestación impuesta por la MLB tras infringir la política de violencia de género.

El petromacorisano fue apartado de la plantilla de los Yanquis el 19 de septiembre, se perdió los playoffs y fue el dos de enero cuando conoció del número de juegos a cumplir. Fueron 81, pero se tomó en cuenta los que estuvo apartado el año pasado.

Germán, de 27 años, estaba programado ser habilitado para la segunda quincena de mayo. Pero será poco más de dos meses después de arrancar la campaña 2020 cuando podría entrar en los planes del dirigente Aaron Bone.