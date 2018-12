$!Los destinos que más sentido tendrían para Machado

Hay algo en común entre todos los equipos que están buscando a Manny Machado y/o a Bryce Harper: Tienen que tener cierta cantidad de dinero para tan siquiera ser parte de este juego. Pero los mercados, las necesidades y cómo encajaría el jugador son diferentes en cada caso. ¿Y quién sabe?, quizás algún club termine llevándose a ambos.

Pero aquí están, luego de haber hecho esta misma lista para Harper, los equipos con más probabilidades de hacerse con los servicios de Machado, según informó MLB.COM.

Yanquis de Nueva York

Los Yanquis tenían previsto reunirse con Machado el miércoles y obviamente hay muchas expectativas, porque a diferencia de Harper, Machado sí encaja en el Bronx. Didi Gregorius, el torpedero del equipo en el 2018, fue operado del codo derecho en octubre, perderá buena parte del 2019 y será agente libre el próximo invierno. Eso significa que Machado puede encajar en el campo corto o la antesala a corto plazo y terminar probablemente en la tercera a largo plazo, dependiendo de qué quieres hacer con el dominicano Miguel Andújar y el venezolano Gleyber Torres. Machado desea que su nombre esté en el centro del escenario y la enemistad que le tienen muchos fanáticos de equipos rivales lo hacen una pieza perfecta para los Yankees. Es como si ya fuese jugador de Nueva York, ¿no?

Filis de Filadelfia

Machado se reunirá con los Filis, la última de sus tres visitas, y no hay equipo que tenga un puesto más claro para él que Filadelfia. Poner a Machado en la tercera sería una gran jugada para una franquicia que empezó el invierno dispuesta a gastar. Y si Machado quiere quedarse en el short, los Filis ya han dicho estar dispuestos a mover al dominicano Jean Segura a otro puesto. Hay ciertas dudas sobre cómo encajaría Machado en la cultura de Filadelfia, una ciudad donde reverencian al jugador que se entrega siempre al 100%. Pero la mejor manera de ganarse a los fanáticos es siendo el mejor pelotero de Grandes Ligas. Los Filis quieren a Harper o Machado. Tienen que conseguir al menos a uno de los dos, ¿verdad?

Medias Blancas de Chicago

Son el otro equipo que visitó Machado esta semana. Y tiene mucho sentido que los Patipálidos estén detrás de sus servicios. Machado podría ser un mentor para todos esos jóvenes bateadores de los Medias Blancas, lo que podría ser algo bueno o malo, dependiendo del punto de vista de cada quien. Los Medias Blancas podrían no tener el súper perfil que quiere Machado, pero Chicago fue suficiente para que brillara Don Michael Jordan. Los Medias Blancas son el equipo más intrigante entre los que están pujando por Machado y Harper, y con todo el talento que tienen en sus fincas, podrían estar cerca de dominar su división por varios años. Con o sin Machado.

Padres de San Diego

Los Padres tienen que estar tramando algo. Machado podría ser esa fuente de emoción que han estado buscando por tantos años. Y, al igual que los Medias Blancas, tienen un montón de prospectos en camino. Deben de tener dinero para gastar y, aunque San Diego no es precisamente la ciudad de las estrellas, está muy cerca de Los Ángeles. Y es San Diego, por favor, una de las urbes más bellas de los Estados Unidos. Además, Machado se adueñaría de la ciudad. No me sorprendería si internamente estuvieran considerándolo.

Angelinos de Los Ángeles

Tiene algo de sentido, ¿verdad? Sólo les quedan dos años garantizados con Mike Trout, años en los que los Angelinos necesitan ganar desesperadamente. ¿Qué tal demostrar tu compromiso con ganar trayendo a otra súper estrella? Machado no podría jugar en el short, pero con Andrelton Simmons formarían el mejor lado izquierdo del cuadro de Grandes Ligas. Yo no creo que los Angelinos vayan a hacer esto, pero algo tienen que hacer.

Cachorros de Chicago

Si Machado quiere jugar en el campo corto, los Cachorros podrían conseguir convencerlo, pues Addison Russell ya no tiene el sitial que ocupó hasta hace poco. El de Chicago es un roster bien costoso, pero todavía tiene que haber suficiente dinero para gastar. Por otro lado, sería raro quitarle el dinero que le tendrías que dar a Kris Bryant para dárselo a Machado.

Dodgers de Los Ángeles

Los Dodgers no lucieron como un equipo que estaba desesperado por retener a Machado cuando terminó la Serie Mundial, y además ya tienen estrellas en tercera y el short. Pero los Dodgers siempre andan tramando algo.