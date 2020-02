$!Los Dodgers fortalecen ofensiva y cuerpo monticular en cambio con Boston

Los Dodgers, ansiosos por un título del Clásico de Octubre tras caer en las ediciones de 2017 y 2018, enviarán al jardinero mexicano Alex Verdugo de vuelta a los Medias Rojas. El acuerdo involucra también a los Mellizos de Minnesota, quienes obtendrán al lanzador derecho Kenta Maeda, procedente de los Dodgers, y enviarían al prospecto venezolano Brusdar Graterol a Boston.

Además, Los Ángeles obtendría efectivo de Boston, para amortiguar el impacto que significarían los 123 millones de dólares adeudados a Betts y Price. Se desconoce el monto que recibirán los Dodgers.

Las personas que informaron sobre el canje hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, porque la operación no se ha anunciado oficialmente y depende de que se intercambie información médica de los peloteros involucrados.