$!Los peloteros dominicanos perderían US$84 millones más si aceptan la propuesta de Grandes Ligas

No obstante, el dossier entregado por Manfred a Clark, presidente del sindicato, bajaría hasta US$ 115,604,443 los giros a las cuentas a los 92 dominicanos con acuerdos asegurados para este año. Un sacrificio extra de US$ 84,145,702. Terminarían cobrando el 29% de lo que tenían presupuestado hace solo 75 días.

Los afectados

¿Los ganadores?

Los que tienen acuerdos entre US$1,000,000 y US$5,000,000 mantienen el 50% que se pactó en marzo, una lista donde hay 28 criollos, como Héctor Neris, Ketel Marte, Jorge Polanco y Eloy Jiménez.

Los ganadores de esta propuesta son la clase con menos años de servicios. Los jugadores con contratos entre los US$563,501 y un millón tienen ahora mejores perspectivas que el martes en la mañana. Estos, en lugar de cobrar el 50% subirían al 72.50%.

Hay 40 criollos que al cierre de los campamentos entraban en esa categoría. Erik González vería bajar sus US$ 725,000 hasta US$ 362,500, pero en el plan de los dueños cobraría US$ 525,625. Rafael Devers ahora ganaría US$ 502,062 y no los US$ 346,250 que ya asimilaba como sus ingresos para 2020.

Ahí entran Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis, Franmil Reyes, Ramón Laureano y Amed Rosario.