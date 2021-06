$!Los equipos de las Grandes Ligas ofrecerán boletos gratis a fanáticos que se vacunen

Major League Baseball anunció el viernes que ofrecerá incentivos a los fanáticos no vacunados a través de un programa llamado “MLB Vaccinate At The Plate”, que se llevará a cabo a lo largo de junio.

Cada uno de los 30 equipos organizará al menos un evento este mes donde los fanáticos no vacunados podrán recibir un boleto gratis para un juego si reciben una vacuna de COVID-19 en el evento.

Los equipos tendrán la flexibilidad de construir el sorteo según sus propias especificaciones, incluido dónde se realiza el evento, cuándo se lleva a cabo en junio y si los boletos son válidos para el juego de ese día o un juego más adelante en la temporada 2021.

Los equipos también trabajarán con un proveedor de atención médica local o un proveedor de farmacia nacional para administrar las inyecciones y brindar las precauciones de salud y seguridad necesarias en el lugar.

Los fanáticos pueden encontrar más información sobre el programa y los eventos de cada equipo en MLB.com/vaccine.

El sitio web seguirá actualizándose a medida que los equipos finalicen sus planes a lo largo del mes.

Durante el transcurso de la pandemia, los estadios de béisbol de MLB se han utilizado como sitios de vacunación masiva, administrando un total de más de 1 millón de inyecciones.