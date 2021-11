$!Los Gigantes aplican artillería pesada para aplastar al Licey

Los Gigantes aplicaron munición pesada para mandar el mensaje claro que gozan un momento a la altura del material que tienen en el terreno y aplastaron a un Licey que atraviesa su peor momento del joven torneo.

Kelvin Gutiérrez jonroneó y remolcó tres vueltas, Alfredo Marte también la sacó para encabezar un ataque ofensivo de 11 imparables que les permitió pisar la goma 10 veces para el triunfo 10-2 sobre los Tigres, en el estadio Julián Javier.

Fue la tercera victoria al hilo para los potros (3-4), mientras que los felinos (3-4) cayeron por cuarta vez al hilo. El resultado permite a los del Jaya dejar el sótano que compartían con los Toros (2-5).

Hanser Alberto aportó doble y hit, con una remolcada; Juan Francisco produjo dos vueltas, al igual que Webster Rivas. Por los añiles, Ronny Mauricio pegó un par de imparables.

Adalberto Mejía (1-0) debutó con labor de cinco sólidas entradas de tres hits, una base y cuatro ponches. Perdió Antonio Santos (0-1).

Los nordestanos se adelantaron en el segundo gracias a un doblete al prado central de Wilín Rosario que remolcó a Alfredo Marte, quien había recibido boleto, con dos outs, y salió con el batazo. En el tercero, Hanser Alberto encontró a Abiatal Avelino en la inicial y lo envió al plato con tubey para el 2-0.

No fue sino hasta el sexto cuando los azules entraron al marcador y empataron. Emilio Bonifacio se embasó con rodado por la inicial que Juan Francisco no pudo manejar, Ronny Mauricio disparó imparable al derecho que colocó hombres en las esquinas y Hanley Ramírez pegó doble remolcador al derecho de una y en la jugada Mauricio fue out en home. Ramírez luego anotó aprovechando un wild pitch de Huáscar Brazobán.

Pero los anfitriones se despegaron al cierre del sexto con tres. Moisés Sierra disparó doble al central, Francisco recibió boleto de Antonio Santos y subió a lanzar Jean Carlos Mejía. Kelvin Gutiérrez sacó rodado por el campo corto que dio tiempo a anotar, Alfredo Marte fue golpeado y, tras Rosario poncharse, Webster Rivas conectó sencillo que produjo dos anotaciones para colocar el choque 5-2.

Los de Luis Urueta holgaron la ventaja en el séptimo. Avelino fue golpeado por Cristofer Meléndez, Alberto disparó sencillo al izquierdo, más adelante Francisco conectó imparable remolcador de dos al right, Gutiérrez sacudió cuadrangular que llevó dos vueltas más y Marte también la sacó para colocar el marcador 10-2.