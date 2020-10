$!Los Indios de Cleveland: sus planes para la temporada 2021

Los Indios tienen a tres jugadores con opciones para el 2021 en el roster de 40: El inicialista dominicano Domingo Santana (US$17.5 millones), el cerrador Brad Hand (US$10 millones) y el receptor puertorriqueño Roberto Pérez (US$5.5 millones). Debido a que el club tendrá una nómina comprometida, no esperen que los tres regresen con el equipo el próximo año.

La situación de Domingo Santana es un poco más confusa. Tiene una opción de US$5 millones para el 2021, pero no será agente libre sino hasta el 2022. Sin embargo, si no está en el roster de 40 (de donde ha sido excluido desde que fue enviado a la sede de entrenamiento alterno en septiembre), podría convertirse en agente libre si el equipo decide no ejercer su opción.

¿Cuándo deben ser ejercidas las opciones?

Cinco días después de terminada la Serie Mundial.

¿Quién es un candidato para que no se le sea ofrecido un contrato y cuándo es la fecha límite para eso?

La Tribu tiene a varios jugadores elegibles, incluyendo al puertorriqueño Francisco Lindor, Delino DeShields, Tyler Naquin, Nick Wittgren, Adam Cimber, Phil Maton y Austin Hedges. A Lindor probablemente le ofrezcan contrato, pero el resto del grupo elegible para audiencias de arbitraje salarial esperará una cifra más grande de la que pueden ofrecer los Indios.

¿Quién necesita ser añadido al roster de 40 para evitar el Draft de Regla 5?

Sin ninguna duda, el prospecto número 1 del equipo, Nola Jones, será añadido al roster de 40 como protección. Aunque perdió un año de juegos de ligas menores, Jones fue seleccionado para ser parte del grupo de 60 en Lake County, Ohio y mostró una gran mejoría en su defensa en la tercera base. Pero los Indios dijeron que están dispuestos a probarlo en diferentes posiciones cuando se acerque su debut en Grandes Ligas.

El jardinero Will Benson (30mo prospecto de los Indios) es el otro jugador que será elegible para el Draft de la Regla 5 en diciembre. Sin embargo, la primera selección de Cleveland en el Draft Amateur del 2016 no ha avanzado más allá de Clase-A Avanzada Lynchburg, lo que hace menos probable que reciba protección.

¿Tienen suficiente espacio en el roster? ¿Cuándo debe ser establecido?

El roster de 40 está completo actualmente, luego de que los Indios añadieran al dominicano Emmanuel Clase tras éste cumplir su suspensión esta temporada tras dar positivo por uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Definitivamente, el club tendrá que abrirle un lugar a Jones, algo que podría ser solucionado al rechazar las opciones de Santana, Hand y Pérez.

Quien vaya a ser protegido del Draft de Regla 5 necesitará estar en el roster de 40 para el 20 de noviembre.

¿Qué tipo de ayuda necesitan los Indios? ¿Estarán activos en la agencia libre?

Es extremadamente improbable que los Indios estén activos en la agencia libre. El equipo podría intentar retener a Hernández en la intermedia, pero debido a las pérdidas financieras de la temporada del 2020, la gerencia no está segura de cómo lucirá la nómina en el 2021. Cualquier firma de peso parece estar fuera de alcance.

Además de Hernández, el equipo podría buscar maneras no tan costosas de mejorar los jardines o el relevo, pero tendría que ser a través de cambios más que por agentes libres.