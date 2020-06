$!Los juegos más largos en la historia de las Grandes Ligas

Una de las muchas virtudes que tiene el béisbol es que no depende del reloj. En el “Rey de los Deportes”, un regreso siempre es posible. El juego no acaba hasta que sacas el out 27 -- o, en ocasiones, muchos más.

Los juegos de extrainnings no son nada inusuales en las Grandes Ligas, por supuesto. Pero algunos partidos en la historia de MLB se han ido al extremo de verdad. De vez en cuando, dos equipos se miden en el diamante y producen un juego mucho más largo de lo que un duelo de nueve entradas normalmente duraría – incluso más allá de la barrera de las 20 entradas.

En MLB.com, hemos decidido examinar esos choques maratónicos. A continuación, los juegos más largos, por mayor cantidad de innings, en la historia de Grandes Ligas desde 1900. La historia la cuenta David Adler en las páginas de MLB.com.