$!Los Julio 2 tendrían fuertes cortes en bonos si fichan y debutan 2021

Será con un presupuesto similar al que se ejecuta en la actualidad (2019-2020), es decir de US$166,232,200, pero no podrá haber intercambios de asignaciones, lo que podría reducir más el disponible.

Si los estragos del COVID-19 ya estremecen la economía del planeta con millones de desempleos y no hay pronosticador que se atreva a decir cuál será el fondo, los prospectos dominicanos que buscan firmas y su entorno que se preparen para recibir un golpe en sus aspiraciones monetarias.

El peor escenario

Más impuestos

Pero los recortes no terminan ahí. El dinero a ser cobrado dependerá de la tasa impositiva del Estado al que pertenezca el equipo. Desde lo más altos, como Tennessee (9.4%) y Washington (9.1%) hasta los más bajos como Wisconsin (5.4%). Hay Estados que no aplican, como Oregon, New Hampshire, Montana y Delaware.

Esos jugadores de US$300,000 (el máximo que pueden pagar los equipos amonestados por superar los umbrales asignados) tendrían que dejar US$66,000 al equivalente del DGII en tierra de Donald Trump.

Los estragos serán mayor para aquellas familias y entrenadores que hayan vendido porcentajes de esas firmas o tomado créditos informales calculado a julio de este año, una práctica común en la industria.