$!Los más votados en la historia del Salón de la Fama

Con el anuncio de la votación al Salón de la Fama pautada para este martes y Derek Jeter intentando unirme a su ex compañero de los Yankees, el panameño Mariano Rivera , como los únicos en la historia en ser exaltados recibiendo el 100% de los votos de la BBWAA , les dejamos los 10 porcentajes más altos de las votaciones de todos los tiempos, según un reportaje de Paul Casella , publicado en la página de MLB.com.

3. Tom Seaver, 1992

Total de votos: 98.8% (425/430)

Seaver acumuló hitos de todo tipo durante su carrera de 20 años, antes de quedarse a apenas cinco votos de ser exaltado por unanimidad al Salón en su primer año en la boleta. El derecho fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1967 y dos años después ganó el primero de sus tres Premios Cy Young mientras ayudaba a los Mets a ganar la Serie Mundial de 1969.

Seaver se llevó a casa tres títulos de efectividad y cinco de ponches. Sigue siendo el líder de la franquicia de los Mets en efectividad (2.57), ganados (198), ponches (2,541), juegos completos (171) y blanqueadas (44).

4. Nolan Ryan, 1999

Total de votos: 98.8% (491/497)

Seis votantes dejaron a Ryan fuera de su boleta al Salón de la Fama, uno menos que la cantidad de juegos sin hits ni carrera (un récord para las Grandes Ligas) que lanzó Ryan durante sus 27 temporadas en la Gran Carpa. Sus 5,714 ponches también son una marca de todos los tiempss. Fue dos veces líder en efectividad y encabezó su liga en abanicados en 11 ocasiones. Tuvo seis campañas de 300 ponches o más, empatado con Randy Johnson como líder de la historia en ese sentido.

5. Cal Ripken Jr., 2007

Total de votos: 98.5% (537/545)

Ripken implantó un récord de MLB jugando 2,632 encuentros consecutivos, pero ése no fue el único logro impresionante del “Hombre de Hierro”. También fue 19 veces seguidas al Juego de Estrellas entre 1983 y el 2001, incluyendo su última temporada ya con 40 años. Entre otras hazañas, fue Novato del Año de la Liga Americana en 1982 y ganó dos premios JMV, ocho Bates de Plata y dos Guantes de Oro.

6. Ty Cobb, 1936

Total de votos: 98.2% (222/226)

Cobb no sólo ganó 12 títulos de bateo, sino que lo hizo durante un lapso de 13 años entre 1907 y 1919. Bateó .377 con .967 de OPS, 744 bases robadas y sólo 472 ponches – un promedio de 36 por temporada—en ese trecho. La única temporada en la que no fue campeón bate en dicho lapso fue en 1916, cuando llegó segundo detrás de Tris Speaker (.386) con promedio de .370. Su promedio de por vida de .366 sigue siendo el mejor de la historia en MLB, pero no sólo bateó sencillos. Como evidencia de ello está el hecho de que fue ocho veces líder en slugging durante esos increíbles 13 años.