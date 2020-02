$!Los Medias Rojas cambian a Mookie Betts y David Price a Dodgers

El éxito de taquilla es un movimiento que altera la franquicia para los Medias Rojas, quienes ingresarán al entrenamiento de primavera sin su mejor jugador de posición y su abridor No. 2. Menos de 18 meses después de ganar la Serie Mundial, los rojos parecen embarcarse en un reinicio con una nómina significativamente menor que la que tenían en 2019.

Los Medias Rojas acordaron cambiar al jardinero Mookie Betts y al zurdo David Price a los Dodgers por el jardinero Alex Verdugo y otros, según lo informado por primera vez por Jeff Passan de ESPN. El acuerdo está pendiente de la revisión de los registros médicos e incluirá un tercer equipo no identificado, según Alex Speier, del Boston Globe.

El intercambio finaliza una temporada estelar de seis años en Boston para Betts, un cuatro veces All-Star que fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2018. Originalmente elegido en la quinta ronda de la Escuela Secundaria Overton en Nashville en 2011, pasó de ser un prospecto poco conocido a uno de los mejores jugadores de la liga, ayudando a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial en 2018 al ganar tres Guantes de Oro y cuatro Silver Sluggers.

Betts, que alcanzará la agencia libre después de la temporada, rechazó repetidamente las ofertas de extensión de los Medias Rojas, adoptando un enfoque comercial en el que se centró en extraer el máximo valor. Después de ganar US$ 20 millones en 2019, se decidió por un salario de US$ 27 millones para 2020, colocando a los Medias Rojas más allá de su límite de nómina deseado de US$ 208 millones (el primer umbral de impuesto de saldo competitivo).