Los mejores 10 sistemas de liga menor del béisbol

ESTADOS UNIDOS. Los Padres de San Diego estuvieron en el tope de los mejores sistemas de liga menor entre las organizaciones de Grandes Ligas cuando se publicó este listado en marzo. Cinco meses después, siguen estando en lo más alto.

El programa de ligas menores de los Padres no ha hecho sino mejorar. Tuvieron otro gran draft, encabezado por el zurdo Ryan Weathers y el torpedero Xavier Edwards, y adquirieron al mejor prospecto cambiado durante el mes de julio, el dominicano Francisco Mejía, desde los Indios.

Aquí les dejamos la lista actualizada de las 10 mejores granjas, según MLB Pipeline.

Los puntos por prospectos se determinan dando 100 al mejor con el prospecto número en la lista de Los Mejores 100, 99 por el número 2 y así sucesivamente hasta un punto por el número 100. Luego se suma por equipo, según Jim Callis de MLB.COM.

1. Padres

Prospectos entre Los Mejores 100 (8): SS Fernando Tatis Jr. (Nro. 2), LZ Mackenzie Gore (11), C/OF Francisco Mejía (21), 2B/SS Luis Urías (22), LZ Chris Paddack (49), LZ Adrián Morejón (50), RHP Michel Báez (62), LZ Logan Allen (88)

Puntos por prospectos: 503 (1ros en MLB).

Los Padres tienen de todo. Tienen a tres prospectos de élite entre sus bateadores, los dominicanos Tatis y Mejía, más el mexicano Urías. Y mucha profundidad en el pitcheo con Gore, el mejor prospecto entre los pitchers zurdos de todo el béisbol. No sólo tienen el mejor sistema de liga menor, sino el más profundo.

2. Bravos

Prospectos entre Los Mejores 100 (8): LD Mike Soroka (Nro. 15), LD Kyle Wright (24), LD Ian Anderson (39), 3B Austin Riley (43), OF Cristian Pache (57), LZ Luiz Gohara (61), LD Touki Toussaint (76), LZ Kolby Allard (91), OF Drew Waters (99)

Puntos por prospectos:404 (3eros)

A pesar de que el venezolano Ronald Acuña y Ozzie Albies se graduaron del listado de prospectos en el último año, los Bravos son el equipo con más nombres entre Los Mejores 100. Su fortaleza es el pitcheo, con Soroka, Wright y Anderson a la cabeza del grupo.

3. Medias Blancas

Prospectos entre Los Mejores 100 (7) : OF Eloy Jiménez (Nro. 3), LD Michael Kopech (13), OF Luis Robert (25), 2B/SS Nick Madrigal (32), LD Dylan Cease (44), LD Dane Dunning (64), OF Blake Rutherford (89)

Puntos por prospectos: 437 (2dos)

De los siete prospectos de los Medias Blancas entre Los Mejores 100, cinco llegaron vía cambio: el dominicano Jiménez, Kopech, Cease, Dunning y Rutherford. Chicago quizás sumó a los mejores dos bateadores universitarios en el Draft del 2018: Madrigal y el jardinero Steele Walker, y ha invertido mucho en talentos internacionales como el cubano Robert y el guardabosque dominicano Micker Adolfo.

4. Rays

Prospectos entre Los Mejores 100: (5) : LD Brent Honeywell (Nro. 23), LZ/1B Brendan McKay (29), OF Jesús Sánchez (31), SS, Wander Franco (40), LZ Matthew Liberatore (66)

Puntos por prospectos: 316 (4tos)

Los Rays son el único equipo que ha subido a tres prospectos del listado de los 100 mejores (el dominicano Willy Adames, Jake Bauers, el boricua Christian Arroyo) a las Mayores este año, pero incluso así siguen teniendo una finca bien fuerte. El lanzador/bateador McKay ha impresionado en la loma y los dominicanos Sánchez y Franco siguen mejorando.

5. Azulejos

Ranking en marzo: 9

Prospectos entre Los Mejores 100 (5) : 3B Vladimir Guerrero Jr. (Nro. 1), SS/2B Bo Bichette (9), C Danny Jansen (73), LD Nate Pearson (90), OF Anthony Alford (92)

Puntos por prospectos: 240 (7mos)

El dominicano Guerrero es el mejor prospecto de todo el béisbol y Bichette no se queda muy atrás. Aunque el par de hijos de estrellas se lleva los titulares, también los Azulejos también tienen a promesas del pitcheo como Pearson, el derecho brasileño Eric Pardinho, Sean Reid-Foley y el dominicano Héctor Pérez.

6. Mellizos

Prospectos entre Los Mejores 100 (4) : SS Royce Lewis (Nro. 10), OF Alex Kirilloff (30), SS/2B Nick Gordon (74), LD Brusdar Graterol (79)

Puntos por prospectos: (9nos)

Los Mellizos son la única organización en esta lista que no estuvo en nuestros reportes de mitad de temporada en el 2017 ni pretemporada 2018. Pero ahora andan encendidos. Jugadores elegidos en el draft como Lewis, Kirilloff, Gordon, el jardinero Trevor Larnach y el primera base/guardabosque Brent Rooker están jugando bien. El venezolano Graterol y Lewis Thorpe también están brillando

7. Rojos

Prospectos entre Los Mejores 100 (4) : 3B/2B Nick Senzel (Nro. 4), LD Hunter Greene (18), OF Taylor Trammell (19), 3B Jonathan India (55)

Puntos por prospectos: 308 (5tos)

Con Senzel, el lanzallamas Greene y súper talentoso Trammell, los Rojos son el único equipo con tres de los mejores 20 prospectos del béisbol. Es una granja que se destaca más por su potencial que por su profundidad, aunque India fue la quinta selección global del draft de junio y el derecho Tony Santillán, el receptor Tyler Stephenson y el segunda base/campocorto Jeter Downs vienen fuerte para colarse entre Los Mejores 100.

8. Dodgers

Prospectos entre Los Mejores 100 (4) : OF Alex Verdugo (Nro. 28), C Keibert Ruiz (37), C/3B Will Smith (72), LD Dustin May (81)

Puntos por prospectos: 186 (11mos)

Incluso al salir del cubano Yusniel Díaz en el cambio de Manny Machado con los Orioles, los Dodgers están repletos de jugadores de posición. El grupo está encabezado con uno de los mejores bateadores en lo que a promesas se trata (Verdugo) y dos fenómenos de la receptoría (el venezolano Ruiz y Smith), y continúa con el campocorto/segunda base Gavin Lux y el catcher venezolano Diego Cartaya, el mejor jugador del grupo de elegibles internacionales en el período 2018-19.

9. Astros

Prospectos entre Los Mejores 100 (3) : LD Forrest Whitley (Nro. 7), OF Kyle Tucker (8), OF Yordan Álvarez (41)

Puntos por prospectos: 247 (6tos)

Whitley es la mayor promesa del pitcheo en todo el juego y él y Tucker les dan la pelea a Tatis/Gore (Padres) y Jiménez/Kopech (Medias Blancas) como el mejor dueto lanzador-bateador de las menores. El cubano Álvarez podría ser la solución a largo plazo de los Astros en la primera base.

10. Yankees

Prospectos entre Los Mejores 100 (4) : LZ Justus Sheffield (Nro. 27), OF Estevan Florial (46), LD Jonathan Loaisiga (75), LD Albert Abreu (77)

Puntos por prospectos: 179 (12dos)

Los Yankees siguen subiendo a sus jóvenes al equipo grande (el venezolano Gleyber Torres y el dominicano Miguel Andújar son los más recientes ejemplos) y cambiando a prospectos por veteranos (Zach Britton, J.A. Happ, Lance Lynn y Luke Voit llegaron en julio). Y sin embargo, siguen teniendo una de las mejores fincas del béisbol.